Nowy trend. Polska w europejskiej czołówce

W 2025 r. w całej UE odnotowano 3,08 mld noclegów w obiektach turystycznych. To o 61,5 mln (2 proc.) więcej niż rok wcześniej.
Turystyczny trend w Polsce
Nad Wisłą wzrost był napędzany głównie przez turystów zagranicznych, którzy spędzili w Polsce o 46,1 mln nocy więcej niż rok wcześniej, podczas gdy liczba noclegów gości krajowych zwiększyła się o 15,4 mln.
Łącznie noclegi w UE były niemal po równo podzielone między turystów zagranicznych (49 proc.) i krajowych (51 proc.). Najwięcej nocy spędzono w hotelach i podobnych obiektach - 1,9 mld, co stanowiło 63 proc. całości. Kolejne miejsca zajęły domy wakacyjne i inne obiekty na wynajem krótkoterminowy (743 mln noclegów, 24 proc.) oraz kempingi (413 mln, 13 proc.).
Nowy trend i wzrost liczby noclegów w Polsce
W ujęciu krajowym liczba noclegów wzrosła w niemal wszystkich państwach UE.
Największe przyrosty zanotowano na Malcie (10 proc.), w Polsce (7 proc.) oraz na Łotwie (6 proc.).
Spadki wystąpiły jedynie w Rumunii (o 1 proc.) i Irlandii (o 2 proc.).
Autorka/Autor: /kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP