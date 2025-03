Nowy obowiązek dla podróżujących do Wielkiej Brytanii. Trzeba będzie zapłacić

Polacy podróżujący do Wielkiej Brytanii będą potrzebowali od drugiego kwietnia uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) - informuje Ambasada Brytyjska w Polsce. Jak dodaje, wniosek można złożyć przez aplikację lub stronę internetową.

Ambasada Brytyjska wyjaśnia, że Elektroniczna Autoryzacja Podróży (ETA), to cyfrowe zezwolenie na podróż do Zjednoczonego Królestwa. "Mogą o nie wnioskować osoby, które nie potrzebują wizy na krótkie pobyty do sześciu miesięcy lub nie mają statusu imigracyjnego w Zjednoczonym Królestwie. Dotyczy to między innymi osób podróżujących w celach turystycznych lub odwiedzających rodzinę. " - dodaje.

Co istotne, Elektroniczna Autoryzacja Podróży (ETA) nie zastępuje wizy.

Wniosek o Elektroniczną Autoryzację Podróży do Wielkiej Brytanii

Ambasada Brytyjska informuje, że wniosek o ETA można złożyć przez:

aplikację mobilną o nazwie "UK ETA", która jest dostępna w Google Play oraz Apple Store,

przez stronę internetową apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk

Do złożenia wniosku przez aplikację niezbędne będzie posiadanie paszportu, adresu e-mail, karty kredytowej i debetowej.

Koszt takiego zezwolenia to obecnie 10 GBP (ok. 50 zł). Jednak od 9 kwietnia cena za nie wzroście do 16 GBD (ok. 80 zł).

"ETA wzmocni bezpieczeństwo systemu imigracyjnego"

Jak wyjaśnia Ambasada, ETA "zezwala na wielokrotne podróże do Zjednoczonego Królestwa i pobyt trwający jednorazowo do sześciu miesięcy w okresie dwóch lat lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej".

"Co roku miliony ludzi z całego świata przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa na wakacje, studia lub w podróże służbowe. ETA wzmocni bezpieczeństwo systemu imigracyjnego i zapewni bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii poprzez weryfikację podróżnych, zanim ci przekroczą granice Zjednoczonego Królestwa. Już teraz wymagana jest od uprawnionych obywateli państw pozaeuropejskich a od 2 kwietnia 2025 roku wymagana będzie dla podróżnych z Unii Europejskiej – w tym także Polaków. Obywatele brytyjscy oraz irlandzcy nie muszą mieć ETA "- wyjaśnia Ambasada Brytyjska w komunikacie prasowym.

