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Nowe połączenia z Polski do Egiptu

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Turyści je uwielbiają. Najatrakcyjniejsze metropolie świata
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: MarinaNov/Shutterstock
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Wizz Air poinformował o uruchomieniu dziesięciu nowych połączeń z Polski do egipskich kurortów nad Morzem Czerwonym.

Nowe trasy linii Wizz Air łączą z egipskimi kurortami podwarszawski Modlin, Katowice, Gdańsk, Kraków i Wrocław.

10 nowych tras do Egiptu

Z Modlina i Katowic przewidziano rejsy do wszystkich trzech miast nad Morzem Czerwonym. Pierwszy rejs między podwarszawskim lotniskiem a Hurghadą odbył się w niedzielę. W poniedziałek przewidziano pierwsze loty z Modlina do Marsa Alam oraz z Katowic do każdego z trzech miast. We wtorek z Modlina wystartuje pierwszy samolot przewoźnika do Sharm el-Sheikh.

Z Gdańska samoloty Wizz Air polecą do Marsa Alam (od poniedziałku) oraz Sharm El Sheik (od wtorku), a z Krakowa - do Marsa Alam (również od wtorku). Z Wrocławia od niedzieli można wybrać się do Hurghady.

Polska jednym z kluczowych rynków

"Nowe trasy do Egiptu są kolejnym elementem rozwoju Wizz Air w Polsce, która pozostaje jednym z kluczowych rynków przewoźnika. W 2026 r. linia zaplanowała ponad 20 mln miejsc na połączeniach do i z Polski" - podkreśliła węgierska linia lotnicza.

Połączenia z Polski do Egiptu obsługują też m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, którymi można dolecieć z Warszawy do Kairu. Do Egiptu można się również dostać liniami czarterowymi.

Wizz Air to jeden z największych przewoźników działających w Polsce; dysponuje flotą 269 samolotów z rodziny Airbus A320 i A321. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ryanair liderem w Polsce

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2025 r. największym przewoźnikiem w międzynarodowym ruchu regularnym w Polsce był Ryanair, który obsłużył 18,33 mln pasażerów. Drugie miejsce zajął Wizz Air z wynikiem 13,89 mln podróżnych, a trzecie Polskie Linie Lotnicze LOT, z których usług skorzystało 8,74 mln osób.

Na kolejnych miejscach znalazły się Lufthansa, która obsłużyła 2,05 mln pasażerów, Enter Air z wynikiem 1,18 mln oraz KLM, który przewiózł 1,12 mln podróżnych.

W całym 2025 r. polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie 66,1 mln pasażerów, czyli o 11,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Z połączeń regularnych skorzystało 55,7 mln osób, natomiast międzynarodowy ruch czarterowy objął 10,36 mln pasażerów.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
wizz airsamolotyLinie lotnicze
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