Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

MSZ luzuje ostrzeżenia dla podróżujących do dwóch krajów Bliskiego Wschodu

|
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło: TVN24
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło ostrzeżenia dla podróżujących do dwóch krajów azjatyckich. "W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie sytuacja bezpieczeństwa pozostaje wciąż niestabilna i może ulec nagłemu pogorszeniu" - wyjaśniono.

Nowe ostrzeżenie MSZ opublikowano w serwisie X oraz na rządowej stronie reosortu.

Iran odpowiedział, jest reakcja Trumpa
Dowiedz się więcej:

Iran odpowiedział, jest reakcja Trumpa

TVN24

Nowe ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej

"Zmiana ostrzeżenia dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej. Obniżenie poziomu z 4 na 3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne" - przekazał resort spraw zagranicznych w serwisie X. Jak dodał, "wciąż odradzamy podróże w celach turystycznych".

Jak wyjaśniono na rządowej stronie "podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych, itp."

"W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie sytuacja bezpieczeństwa pozostaje wciąż niestabilna i może ulec nagłemu pogorszeniu" - zaznaczono.

Ostrzeżenie dla podróżujących do Omanu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło także ostrzeżenie z poziomu 4 na 3 dla podróżujących do Omanu.

"MSZ odradza podróże, które nie są konieczne, na terytorium całego Omanu. Podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych, itp." - czytamy.

MSZ przypomniało także, "aby przed podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemie Odyseusz". "W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować" - wyjaśniono.

>>> MSZ ostrzega, Polacy lecą. Kto powinien płacić za ich ewakuację?

Poziomy ostrzeżeń MSZ

Jak napisał na swojej stronie MSZ, "w profilach niektórych krajów, w dziale bezpieczeństwo, znajdują się ostrzeżenia dla podróżujących:

  • Zachowaj (zwykłą) ostrożność - oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski.
  • Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce.
  • MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - oznacza poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce. W naszej ocenie podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd. - wyłączamy z tej kategorii cele turystyczne. Ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela.
  • MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych".
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
OmanArabia SaudyjskaPodróżeMinisterstwo Spraw ZagranicznychKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschódturystyka
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Profil Zaufany to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika internetu, który chce załatwiać sprawy urzędowe przez ePUAP
Usunięto awarię rządowego serwisu
Tech
giełda notowania
Nintendo pod presją. Inwestorzy czekają na nowe gry
Tech
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Takie będą ceny paliw we wtorek. Jest komunikat
Moto
Dua Lipa
Wielki koncern z wielkim pozwem. Gwiazda pop z milionowymi roszczeniami
Tech
meble sofy sklep shutterstock_2449269991
Brak odpowiedzi się nie opłacił. Surowa kara za ignorowanie urzędu
Z kraju
27
Polska zaskarżyła do TSUE umowę z krajami Mercosur
Z kraju
portfel, pieniądze
Tyle zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
To już X edycja kongresu Impact
Ostatnie chwile przed Impact'26. Na liście gości premierzy, ambasadorzy i nobliści
Z kraju
praca biuro shutterstock_2572543283
"Ogromna skala" zjawiska. Nowa broń inspekcji pracy
Łukasz Figielski
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Trump w Chinach, wymiana szefa FED i PKB Polski. Taki będzie tydzień w światowej gosodarce
Z kraju
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Rynek reaguje na słowa Trumpa po propozycji Iranu
Rynki
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Trump poleci do Chin. Wśród tematów Iran i Rosja
Paliwa benzyna
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Reaktywacja polskiego elektryka. "Będzie to skrojone pod Europę"
TVN24
Miłosz Motyka
Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Z kraju
Donald Trump
"Bastion wolności" Trumpa pod kreską. Spółka traci setki milionów
Tech
norwegia oslo pociag dworzec
Od fiordów po Berlin. Rusza wyjątkowa trasa kolejowa
Turystyka
ciesnina ormuz
Saudi Aramco: wojna z Iranem kosztowała świat miliard baryłek ropy
nieruchomości, ceny mieszkań
Ponad pół miliona różnicy. Tyle wynosi dopłata za komfort
Nieruchomości
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Banki kontra kryptowaluty. Przełomowa ustawa w USA coraz bliżej
Tech
statki, zatoka perska
Wybuch w Zatoce Perskiej. Statek handlowy zaatakowany
komputer dane haker shutterstock_1269857698
Tysiące studentów, setki uczelni i zakłócone egzaminy. Hakerzy zażądali okupu
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
buty nike shutterstock_2768575817
Klienci pozywają producenta obuwia. Chodzi o zwrot pieniędzy
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny przynosi efekty. Nowe dane resortu
Z kraju
euro pieniadze shutterstock_2245025629
Europa coraz bogatsza. Polska z imponującym wynikiem
shutterstock_388256992
Ryanair tnie koszty. Mniej połączeń i zamknięcie bazy
Turystyka
shutterstock_2165479171
Miód z Chin zamiast polskiego? Pszczelarze martwią się o zbiory
Handel
Donald Tusk
Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu
Z kraju
jemen shutterstock_2593425297
To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
Alicja Skiba

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica