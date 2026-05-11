Turystyka MSZ luzuje ostrzeżenia dla podróżujących do dwóch krajów Bliskiego Wschodu Paulina Karpińska |

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowe ostrzeżenie MSZ opublikowano w serwisie X oraz na rządowej stronie reosortu.

Nowe ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej

"Zmiana ostrzeżenia dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej. Obniżenie poziomu z 4 na 3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne" - przekazał resort spraw zagranicznych w serwisie X. Jak dodał, "wciąż odradzamy podróże w celach turystycznych".

Jak wyjaśniono na rządowej stronie "podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych, itp."

"W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie sytuacja bezpieczeństwa pozostaje wciąż niestabilna i może ulec nagłemu pogorszeniu" - zaznaczono.

⚠️Zmiana ostrzeżenia dla podróżujących do 🇸🇦Arabii Saudyjskiej. Obniżenie⬇️poziomu z 4 na 3 – MSZ odradza podróże, które nie są konieczne⚠️Wciąż odradzamy podróże w celach turystycznych⚠️

✅W przypadku podróży zarejestruj się w systemie Odyseusz: https://t.co/DEWTZloKh8

➡️Więcej… pic.twitter.com/2aFwCkJvB4 — Polak za granicą (@PolakZaGranica) May 11, 2026 Rozwiń

Ostrzeżenie dla podróżujących do Omanu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło także ostrzeżenie z poziomu 4 na 3 dla podróżujących do Omanu.

"MSZ odradza podróże, które nie są konieczne, na terytorium całego Omanu. Podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych, itp." - czytamy.

⚠️Zmiana ostrzeżenia dla podróżujących do🇴🇲 Omanu. Obniżenie⬇️poziomu z 4 na 3 – MSZ odradza podróże, które nie są konieczne⚠️Wciąż odradzamy podróże w celach turystycznych⚠️

✅Placówką dyplomatyczną RP właściwą dla Omanu jest Ambasada RP w Rijadzie (Arabia Saudyjska).

✅W… pic.twitter.com/OvLOd9haM8 — Polak za granicą (@PolakZaGranica) May 11, 2026 Rozwiń https://x.com/PolakZaGranica/status/2053758213401518430?s=20

MSZ przypomniało także, "aby przed podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemie Odyseusz". "W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować" - wyjaśniono.

>>> MSZ ostrzega, Polacy lecą. Kto powinien płacić za ich ewakuację?

Poziomy ostrzeżeń MSZ

Jak napisał na swojej stronie MSZ, "w profilach niektórych krajów, w dziale bezpieczeństwo, znajdują się ostrzeżenia dla podróżujących:

Zachowaj (zwykłą) ostrożność - oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski.

Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - oznacza poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce. W naszej ocenie podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd. - wyłączamy z tej kategorii cele turystyczne. Ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela.

MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych".

OGLĄDAJ: TVN24