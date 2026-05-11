MSZ luzuje ostrzeżenia dla podróżujących do dwóch krajów Bliskiego Wschodu
Nowe ostrzeżenie MSZ opublikowano w serwisie X oraz na rządowej stronie reosortu.
Nowe ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej
"Zmiana ostrzeżenia dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej. Obniżenie poziomu z 4 na 3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne" - przekazał resort spraw zagranicznych w serwisie X. Jak dodał, "wciąż odradzamy podróże w celach turystycznych".
Jak wyjaśniono na rządowej stronie "podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych, itp."
"W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie sytuacja bezpieczeństwa pozostaje wciąż niestabilna i może ulec nagłemu pogorszeniu" - zaznaczono.
Ostrzeżenie dla podróżujących do Omanu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło także ostrzeżenie z poziomu 4 na 3 dla podróżujących do Omanu.
"MSZ odradza podróże, które nie są konieczne, na terytorium całego Omanu. Podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych, itp." - czytamy.
MSZ przypomniało także, "aby przed podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemie Odyseusz". "W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować" - wyjaśniono.
Poziomy ostrzeżeń MSZ
Jak napisał na swojej stronie MSZ, "w profilach niektórych krajów, w dziale bezpieczeństwo, znajdują się ostrzeżenia dla podróżujących:
- Zachowaj (zwykłą) ostrożność - oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski.
- Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce.
- MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - oznacza poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce. W naszej ocenie podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd. - wyłączamy z tej kategorii cele turystyczne. Ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela.
- MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych".
