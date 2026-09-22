Turystyka W tych miastach żyje się najlepiej Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Anna Trojan z biura podróży "Szpilki Travel" opowiada o najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych wśród Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: BBA Photography/Shutterstock

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W najnowszym raporcie "Oxford Economics Global Cities Index 2026" Bergen zostało uznane za najlepsze miasto w Europie pod względem jakości życia. W tej samej kategorii, ale w klasyfikacji globalnej, norweski ośrodek zajął drugie miejsce, tuż za Canberrą.

Analitycy z firmy doradczo-badawczej Oxford Economics poddali ocenie tysiąc największych miast świata na podstawie 27 wskaźników podzielonych na pięć głównych filarów: ekonomia, kapitał ludzki, jakość życia, środowisko oraz zarządzanie. Pod względem jakości życia to właśnie Bergen plasuje się w światowej czołówce, jednocześnie zajmując pierwsze miejsce w rankingu europejskim.

Wysokie płace i bliskość natury

Bergen jest nazywane bramą do norweskich fiordów. Jego zabytkowa, drewniana dzielnica portowa Bryggen znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Norweskie Bergen liderem zestawienia spośród europejskich krajów Źródło zdjęcia: BBA Photography/Shutterstock

Położone na styku Morza Północnego i Morza Norweskiego miasto oferuje mieszkańcom bardzo dobre warunki do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jak podkreślają autorzy raportu, atutami Bergen są wysokie płace, stosunkowo niewielkie nierówności majątkowe oraz bliskość przyrody, która sprzyja wypoczynkowi i aktywności na świeżym powietrzu.

Grenoble i Berno na podium

Na drugim miejscu znalazło się francuskie Grenoble, które w 2024 roku plasowało się na szczycie europejskiego zestawienia.

Grenoble zajęło 2. miejsce w rankingu Źródło zdjęcia: Shutterstock

Trzecie miejsce zajęło szwajcarskie Berno. Pierwszą piątkę domykają Oslo i Luksemburg.

Szwajcarskie Berno z 3. miejscem w zestawieniu Źródło zdjęcia: Shutterstock

W zestawieniu nie zabrakło również polskich ośrodków. Najwyżej sklasyfikowana została Warszawa, która zajęła 32. miejsce na świecie. Tuż za nią, na 34. pozycji, uplasował się Wrocław.

W pierwszej setce znalazły się także Lublin, który zajął 87. miejsce, oraz Katowice sklasyfikowane na 92. pozycji.

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Najlepsze miasta do życia:

1. Bergen - Norwegia; 2. Grenoble - Francja; 3. Berno - Szwajcaria; 4. Oslo - Norwegia; 5. Miasto Luksemburg - Luksemburg; 6. Drezno - Niemcy; 7. Gandawa - Belgia; 8. Paryż - Francja; 9. Bazylea - Szwajcaria; 10. Linz - Austria; 32. Warszawa - Polska; 34. Wrocław - Polska; 87. Lublin - Polska; 92. Katowice - Polska.