W tych miastach żyje się najlepiej
W najnowszym raporcie "Oxford Economics Global Cities Index 2026" Bergen zostało uznane za najlepsze miasto w Europie pod względem jakości życia. W tej samej kategorii, ale w klasyfikacji globalnej, norweski ośrodek zajął drugie miejsce, tuż za Canberrą.
Analitycy z firmy doradczo-badawczej Oxford Economics poddali ocenie tysiąc największych miast świata na podstawie 27 wskaźników podzielonych na pięć głównych filarów: ekonomia, kapitał ludzki, jakość życia, środowisko oraz zarządzanie. Pod względem jakości życia to właśnie Bergen plasuje się w światowej czołówce, jednocześnie zajmując pierwsze miejsce w rankingu europejskim.
Wysokie płace i bliskość natury
Bergen jest nazywane bramą do norweskich fiordów. Jego zabytkowa, drewniana dzielnica portowa Bryggen znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Położone na styku Morza Północnego i Morza Norweskiego miasto oferuje mieszkańcom bardzo dobre warunki do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jak podkreślają autorzy raportu, atutami Bergen są wysokie płace, stosunkowo niewielkie nierówności majątkowe oraz bliskość przyrody, która sprzyja wypoczynkowi i aktywności na świeżym powietrzu.
Grenoble i Berno na podium
Na drugim miejscu znalazło się francuskie Grenoble, które w 2024 roku plasowało się na szczycie europejskiego zestawienia.
Trzecie miejsce zajęło szwajcarskie Berno. Pierwszą piątkę domykają Oslo i Luksemburg.
W zestawieniu nie zabrakło również polskich ośrodków. Najwyżej sklasyfikowana została Warszawa, która zajęła 32. miejsce na świecie. Tuż za nią, na 34. pozycji, uplasował się Wrocław.
W pierwszej setce znalazły się także Lublin, który zajął 87. miejsce, oraz Katowice sklasyfikowane na 92. pozycji.
Najlepsze miasta do życia:
1. Bergen - Norwegia; 2. Grenoble - Francja; 3. Berno - Szwajcaria; 4. Oslo - Norwegia; 5. Miasto Luksemburg - Luksemburg; 6. Drezno - Niemcy; 7. Gandawa - Belgia; 8. Paryż - Francja; 9. Bazylea - Szwajcaria; 10. Linz - Austria; 32. Warszawa - Polska; 34. Wrocław - Polska; 87. Lublin - Polska; 92. Katowice - Polska.