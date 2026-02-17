Wybrano najbardziej zielone miasto świata

Muzeum Muncha w Oslo Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W badaniu zatytułowanym "Indeks Zielonych Miast", opracowanym przez biuro podróży Iglu Cruise, wzięto pod uwagę trzy kluczowe czynniki: ogólny procent zieleni w mieście, dostępność publicznych terenów rekreacyjnych oraz jakość powietrza.

Oslo na szczycie

Bezkonkurencyjne okazało się Oslo, które zdobyło ponad 77 punktów na 100, pozostawiając konkurencję daleko w tyle. Jak czytamy w raporcie, stolica Norwegii może poszczycić się wysoką jakością powietrza. Co więcej, aż 95 proc. mieszkańców Oslo żyje w odległości mniejszej niż 300 metrów od terenów zielonych.

Mieszkańcy i turyści wytchnienie znajdą chociażby w Parku Pałacu Królewskiego (Slottsparken) - jednym z pierwszych i największych w stolicy Norwegii. To miejsce, które szczyci się majestatycznymi drzewami i malowniczymi stawami, zostało zaaranżowane tak, by ukojenie znaleźć nie tylko na łonie natury, ale i w sztuce.

W 2016 roku otwarto dedykowany dzieciom Park Rzeźby Księżniczki Ingrid Aleksandry. Rok później w dawnych stajniach Pałacu Królewskiego stworzono Dronning Sonja KunstStall - miejsce łączące rolę muzeum, galerii sztuki i sali koncertowej.

Oslo w Norwegii Źródło: Shutterstock

Pierwsza na świecie "autostrada dla pszczół"

Oddalając się nieco od centrum - 20 minut jazdy metrem - można trafić do popularnego wśród mieszkańców miejsca rekreacji, czyli Oslomarka. Ten rozległy obszar leśny oferuje trasy rowerowe i piesze.

Raport podkreślił także rolę mieszkańców w zazielenianiu Oslo, zwracając uwagę na tzw. parki kieszonkowe, czyli zielone oazy, powstające z inicjatywy mieszkańców.

Poza tym, eksperci wspomnieli o tym, że właśnie w Oslo powstała pierwsza na świecie "autostrada dla pszczół" - "sieć przystanków" z kwiatami i schronieniami dla owadów, która ciągnie się przez całe miasto.

Wilno tuż za Olso

Na drugim miejscu zestawienia znalazło się Wilno, które zdobyło ponad 72 punkty. Wysoka pozycja w rankingu stolicy Litwy jest uzasadniona, bowiem - jak podkreślono w komunikacie - 61 proc. powierzchni miasta zajmują tereny zielone, w tym lasy.

"Stolica Litwy szczyci się ponad 1500 km szlaków pieszych, w tym 100-kilometrową pętlą wokół miasta, oraz stale rozwijającą się, liczącą 140 km, siecią ścieżek rowerowych" - podkreślają twórcy rankingu.

Wilno, jako jedna z niewielu europejskich stolic, pozwala na loty balonem nad swoim centrum, wpisanym na listę UNESCO, co daje niesamowitą perspektywę na to "miasto w lesie".

"Indeks Zielonych Miast":

Oslo - Norwegia, Wilno - Litwa, Helsinki - Finlandia, Wiedeń - Austria, Canberra - Australia, Sydney - Australia, Sztokholm - Szwecja, Singapur, Reading - Wielka Brytania, Monachium - Niemcy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris