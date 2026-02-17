Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Wybrano najbardziej zielone miasto świata

shutterstock_722285041
Muzeum Muncha w Oslo
Źródło: Reuters
Oslo to najbardziej zielone miasto świata według "Indeksu Zielonych Miast". Aż 95 procent mieszkańców stolicy Norwegii żyje w odległości mniejszej niż 300 metrów od terenów zielonych.

W badaniu zatytułowanym "Indeks Zielonych Miast", opracowanym przez biuro podróży Iglu Cruise, wzięto pod uwagę trzy kluczowe czynniki: ogólny procent zieleni w mieście, dostępność publicznych terenów rekreacyjnych oraz jakość powietrza.

Oslo na szczycie

Bezkonkurencyjne okazało się Oslo, które zdobyło ponad 77 punktów na 100, pozostawiając konkurencję daleko w tyle. Jak czytamy w raporcie, stolica Norwegii może poszczycić się wysoką jakością powietrza. Co więcej, aż 95 proc. mieszkańców Oslo żyje w odległości mniejszej niż 300 metrów od terenów zielonych.

Mieszkańcy i turyści wytchnienie znajdą chociażby w Parku Pałacu Królewskiego (Slottsparken) - jednym z pierwszych i największych w stolicy Norwegii. To miejsce, które szczyci się majestatycznymi drzewami i malowniczymi stawami, zostało zaaranżowane tak, by ukojenie znaleźć nie tylko na łonie natury, ale i w sztuce.

W 2016 roku otwarto dedykowany dzieciom Park Rzeźby Księżniczki Ingrid Aleksandry. Rok później w dawnych stajniach Pałacu Królewskiego stworzono Dronning Sonja KunstStall - miejsce łączące rolę muzeum, galerii sztuki i sali koncertowej.

Oslo w Norwegii
Oslo w Norwegii
Źródło: Shutterstock

Pierwsza na świecie "autostrada dla pszczół"

Oddalając się nieco od centrum - 20 minut jazdy metrem - można trafić do popularnego wśród mieszkańców miejsca rekreacji, czyli Oslomarka. Ten rozległy obszar leśny oferuje trasy rowerowe i piesze.

Raport podkreślił także rolę mieszkańców w zazielenianiu Oslo, zwracając uwagę na tzw. parki kieszonkowe, czyli zielone oazy, powstające z inicjatywy mieszkańców.

Poza tym, eksperci wspomnieli o tym, że właśnie w Oslo powstała pierwsza na świecie "autostrada dla pszczół" - "sieć przystanków" z kwiatami i schronieniami dla owadów, która ciągnie się przez całe miasto.

Wilno tuż za Olso

Na drugim miejscu zestawienia znalazło się Wilno, które zdobyło ponad 72 punkty. Wysoka pozycja w rankingu stolicy Litwy jest uzasadniona, bowiem - jak podkreślono w komunikacie - 61 proc. powierzchni miasta zajmują tereny zielone, w tym lasy.

"Stolica Litwy szczyci się ponad 1500 km szlaków pieszych, w tym 100-kilometrową pętlą wokół miasta, oraz stale rozwijającą się, liczącą 140 km, siecią ścieżek rowerowych" - podkreślają twórcy rankingu.

Wilno, jako jedna z niewielu europejskich stolic, pozwala na loty balonem nad swoim centrum, wpisanym na listę UNESCO, co daje niesamowitą perspektywę na to "miasto w lesie".

"Indeks Zielonych Miast":

  1. Oslo - Norwegia,
  2. Wilno - Litwa,
  3. Helsinki - Finlandia,
  4. Wiedeń - Austria,
  5. Canberra - Australia,
  6. Sydney - Australia,
  7. Sztokholm - Szwecja,
  8. Singapur,
  9. Reading - Wielka Brytania,
  10. Monachium - Niemcy.
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Softulka/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
OsloNorwegia
Zobacz także:
shutterstock_2219210885
Tekstylna rewolucja na horyzoncie. "To problem, który istnieje od kilku lat"
Z kraju
Uroczystość przekazania pierwszego seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego PILICA dowództwu 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w siedzibie jednostki w Bytomiu
Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski
Ze świata
koszyk zakupy sklep market shutterstock_1367552204
Od dziś nowe oznakowania w sklepach. "Konsument ma prawo"
Handel
Donald Trump
Już nie plany, a konkretne rozmowy. Media o "antytrumpowskim bloku gospodarczym"
Ze świata
Port Ust-Ługa - zdjęcie ilustracyjne
Magazyny w Rosji wypełnione po brzegi. Szykują się gwałtowne cięcia
Ze świata
Hawana, Kuba
Toną w śmieciach. "Są w całym mieście"
Ze świata
Święto Wiosny - Chiny
"Zawodnik z najwyższej półki". To ma być demonstracja siły
Tech
shutterstock_2126642540
Rosyjska ropa przestała płynąć. Węgry sięgają po strategiczne rezerwy
Ze świata
Maduro, Celia Flores
Ich model miał być użyty do schwytania Maduro. Mogą trafić na "czarną listę" Pentagonu
Tech
Pekin, Chiny
Zagrożenie zza Wielkiego Muru. "Szok dopiero się zaczyna"
Tech
Londyn, Wielka Brytania
"Pracowały za darmo przez pierwsze półtora miesiąca"
Dla pracownika
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Kolejna awaria popularnej platformy
Tech
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Chcą ograniczyć dzieciom dostęp do chatbotów
Tech
Dodatkowa pomoc dla kredytobiorców? Kaczyński: ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam
Pierwszy miesiąc roku i już miliardy na minusie
Pieniądze
Andrzej Domański
Domański: minister Błaszczak wstydu nie ma
Z kraju
shutterstock_2440277555
Dłuższe czekanie na lotnisku. Problem z nowym systemem
Turystyka
Marco Rubio w Budapeszcie
USA i Węgry podpisały "strategicznie istotną" umowę
Ze świata
shutterstock_2635597245
Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"
Łukasz Figielski
lupa klawiatura shutterstock_2155903641
Polacy chcą zniknąć z sieci. Fala wniosków zalewa giganta
Tech
2024-09-02T152116Z_1_LOV099702092024RP1_RTRMADV_STREAM-8256-16X9-MP4_VOLKSWAGEN-GERMANY-0010
Niemiecki koncern motoryzacyjny planuje mocne cięcia kosztów
Moto
shutterstock_2429159703
Polska sieć fast food w tarapatach. Właściciel składa wniosek o upadłość
Z kraju
Tom Cruise i Brad Pitt
Hollywood kontra AI. Branża filmowa bije na alarm
Tech
kryptowaluty
Kryptowalutowa wolna amerykanka. W oczekiwaniu na ustawę
Pieniądze
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Tak Taylor Swift pilnuje swojej marki. Firma rezygnuje z rejestracji znaku
Ze świata
Chińskie samochody elektryczne
"Bardzo mi się to podoba. Niech Chiny przyjdą"
Moto
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Rynek ropy wstrzymuje oddech przed rozmowami USA-Iran
Rynki
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Płace, zatrudnienie i dane o przemyśle. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
pieniadze mieszkanie dom PLN shutterstock_2623833497
Polacy polubili luksus. W tym segmencie popyt rośnie
Nieruchomości
Rosjanie w Afryce
Ryby z Afryki w służbie Kremla. Tak Putin zarabia na wojnę
Ze świata
Pekin, Chiny
Chińskie zbliżenie. Ukłon w stronę Kanady i Wielkiej Brytanii
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica