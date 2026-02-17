Wybrano najbardziej zielone miasto świata

W badaniu zatytułowanym "Indeks Zielonych Miast", opracowanym przez biuro podróży Iglu Cruise, wzięto pod uwagę trzy kluczowe czynniki: ogólny procent zieleni w mieście, dostępność publicznych terenów rekreacyjnych oraz jakość powietrza.
Oslo na szczycie
Bezkonkurencyjne okazało się Oslo, które zdobyło ponad 77 punktów na 100, pozostawiając konkurencję daleko w tyle. Jak czytamy w raporcie, stolica Norwegii może poszczycić się wysoką jakością powietrza. Co więcej, aż 95 proc. mieszkańców Oslo żyje w odległości mniejszej niż 300 metrów od terenów zielonych.
Mieszkańcy i turyści wytchnienie znajdą chociażby w Parku Pałacu Królewskiego (Slottsparken) - jednym z pierwszych i największych w stolicy Norwegii. To miejsce, które szczyci się majestatycznymi drzewami i malowniczymi stawami, zostało zaaranżowane tak, by ukojenie znaleźć nie tylko na łonie natury, ale i w sztuce.
W 2016 roku otwarto dedykowany dzieciom Park Rzeźby Księżniczki Ingrid Aleksandry. Rok później w dawnych stajniach Pałacu Królewskiego stworzono Dronning Sonja KunstStall - miejsce łączące rolę muzeum, galerii sztuki i sali koncertowej.
Pierwsza na świecie "autostrada dla pszczół"
Oddalając się nieco od centrum - 20 minut jazdy metrem - można trafić do popularnego wśród mieszkańców miejsca rekreacji, czyli Oslomarka. Ten rozległy obszar leśny oferuje trasy rowerowe i piesze.
Raport podkreślił także rolę mieszkańców w zazielenianiu Oslo, zwracając uwagę na tzw. parki kieszonkowe, czyli zielone oazy, powstające z inicjatywy mieszkańców.
Poza tym, eksperci wspomnieli o tym, że właśnie w Oslo powstała pierwsza na świecie "autostrada dla pszczół" - "sieć przystanków" z kwiatami i schronieniami dla owadów, która ciągnie się przez całe miasto.
Wilno tuż za Olso
Na drugim miejscu zestawienia znalazło się Wilno, które zdobyło ponad 72 punkty. Wysoka pozycja w rankingu stolicy Litwy jest uzasadniona, bowiem - jak podkreślono w komunikacie - 61 proc. powierzchni miasta zajmują tereny zielone, w tym lasy.
"Stolica Litwy szczyci się ponad 1500 km szlaków pieszych, w tym 100-kilometrową pętlą wokół miasta, oraz stale rozwijającą się, liczącą 140 km, siecią ścieżek rowerowych" - podkreślają twórcy rankingu.
Wilno, jako jedna z niewielu europejskich stolic, pozwala na loty balonem nad swoim centrum, wpisanym na listę UNESCO, co daje niesamowitą perspektywę na to "miasto w lesie".
"Indeks Zielonych Miast":
- Oslo - Norwegia,
- Wilno - Litwa,
- Helsinki - Finlandia,
- Wiedeń - Austria,
- Canberra - Australia,
- Sydney - Australia,
- Sztokholm - Szwecja,
- Singapur,
- Reading - Wielka Brytania,
- Monachium - Niemcy.
Opracowała Paulina Karpińska/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Softulka/Shutterstock