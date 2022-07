Szykują się duże utrudnienia w podróżach. Ambasada w Niemczech ostrzega

Ambasada RP w Berlinie ostrzega przed dużymi utrudnieniami na największych lotniskach w Niemczech, które są spodziewane w tym tygodniu. Powodem jest strajk personelu naziemnego linii lotniczych Lufthansa. "Wszystkie lotniska przewidują odwołania lub opóźnienia lotów" - czytamy we wpisie ambasady.

Ambasada RP w Berlinie w poniedziałek wieczorem zamieściła wpis na Twitterze, w którym poinformowała o spodziewanych utrudnieniach na niemieckich lotniskach. "W związku z utrudnieniami w obsłudze pasażerów na lotniskach we Frankfurcie @Airport_FRA, w Düsseldorfie @dusairport, Kolonii-Bonn @AirportCGN, Berlinie @berlinairport i Monachium @MUC_Airport zalecamy przybycie do portów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem!" - czytamy we wpisie.