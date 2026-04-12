Turystyka Piloci za strajkiem. Możliwe odwołania lotów także do i z Polski Bartłomiej Ciepielewski |

Strajk pracowników Lufthansy Źródło: TVN24

Jeśli dojdzie do planowanego strajku, będzie to oznaczać, że odwoływane będą loty, w tym prawdopodobnie także do i z Polski. Akcją objęte mają zostać także Lufthansa Cargo, regionalna linia Lufthansa CityLine oraz tanie linie Eurowings. Ze strajku wyłączone mają zostać natomiast połączenia z Bliskim Wschodem.

Związek zawodowy Cockpit w oświadczeniu przekazał, że "czuje się zmuszony do podjęcia takiego kroku po tym, jak pracodawcy nie wykazali żadnej gotowości dojścia do porozumienia w kilku sporach zbiorowych". Jak podkreślono, kierownictwo Lufthansy wciąż ma możliwość zapobieżenia strajkowi poprzez przestawienie lepszej oferty. Piloci domagają się m.in. wyższych składek emerytalnych.

"Nowy poziom eskalacji"

Cytowany przez agencję dpa rzecznik Lufthansy stwierdził, że ogłoszenie nowego strajku stanowi "zupełnie nowy poziom eskalacji".

W piątek w Lufthansie miał miejsce strajk personelu pokładowego. Przyczyną tego protestu jest niezadowolenie pracowników z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest ok. 800 miejsc pracy.

Piątkowy strajk był trzecią dużą akcją protestacyjną w Lufthansie w tym roku. W marcu przez dwa dni strajkowali piloci przewoźnika. Ich poprzedni strajk miał miejsce 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów.

