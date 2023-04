Widmo paraliżu na niemieckiej kolei. W piątek

czytaj dalej

Co do zasady są ok, ale to trzeba było zrobić rok temu - tak o nowych regulacjach tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę powiedział Maciej Samcik, dziennikarz finansowy, redaktor naczelny serwisu "Subiektywnie o finansach" na antenie TVN24. Wskazał jednak, że działania te są spóźnione o rok, a do ich podjęcia wystarczył prosty rachunek.