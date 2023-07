Najsilniejsze paszporty świata. Zmiana lidera, Polska z dużym awansem

czytaj dalej

We wtorek w Lotto po raz kolejny nie padła główna wygrana. W najbliższym losowaniu będzie można wygrać 21 milionów złotych. Kumulacja rośnie od 24 czerwca. Padła za to jedna szóstka w Lotto Plus. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 18 lipca 2023 roku.