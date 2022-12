Polska wieś wyróżniona przez Światową Organizację Turystyczną

czytaj dalej

W piątek zniknęły ostatnie ograniczenia w ruchu na nowym odcinku S7 Napierki - Płońsk - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). To oznacza, że kierowcy będą mieli do dyspozycji 71 kilometrów ekspresówki z dopuszczalną prędkością 120 kilometrów na godzinę dla pojazdów osobowych. Do tej pory obowiązywało ograniczenie do 80 kilometrów na godzinę.