"Najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Apel rzecznika MSZ

Maciej Wewiór: zorganizowane grupy opuściły Izrael Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi - powiedział rzecznik MSZ na briefingu prasowym.

Przekazał też, że wszystkie zorganizowane grupy opuściły Izrael drogą lądową. - Zostały odebrane przez naszych pracowników w Egipcie - dodał Wewiór.

Trwa ewakuacja Polaków

Zaznaczył, że Polacy opuszczają również Jordanię, zarówno drogą lotniczą, jak i na pokładach promów.

- Trochę inaczej sytuacja wygląda po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego, w okolicach Zatoki Perskiej. Tam najbezpieczniej jest pozostać na miejscu, w miejscach schronienia, tam w dalszym ciągu latają pociski, drony - podkreślił rzecznik MSZ.

Zaapelował też o stosowanie się do apelów miejscowych służb bezpieczeństwa.

Rzecznik MSZ wzywa biura podróży

- Pragnę zaapelować do biur podróży, które w dalszym ciągu oferują i co gorsza realizują wycieczki na Bliski Wschód - apeluję o odpowiedzialność i nierobienie tego - powiedział rzecznik MSZ podczas poniedziałkowego briefingu.

Poinformował również o wydaniu ostrzeżenia "zachowaj szczególną ostrożność" dotyczących Cypru.

Wewiór poinformował ponadto, że władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewniły Polakom przebywającym na ich terytorium nocleg oraz wyżywienie do czasu, gdy będą mogli opuścić kraj.

- W Zjednoczonych Emiratach Arabskich mamy cztery osoby, które mogą obsługiwać sprawy konsularne, w tym oczywiście szefa naszej placówki, a w Odyseuszu na dzisiaj zarejestrowanych jest dziesięć tysięcy naszych obywateli - mówimy tylko o osobach zarejestrowanych - powiedział rzecznik resortu spraw zagranicznych.

OGLĄDAJ: Karol Nawrocki: jesteśmy razem z naszymi sojusznikami

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris