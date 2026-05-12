MSZ odradza podróż do tego kraju

Prehistoryczna "autostrada dinozaurów" w Boliwii
MSZ odradza wszelkie niekonieczne podróże do Boliwii - poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór. Powodem są gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które mogą się nasilać i utrudnić zarówno przemieszczanie się po kraju, jak i jego opuszczenie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało na X o zmianie ostrzeżenia dla podróżujących do Boliwii, podwyższeniu go z poziomu z drugiego na trzeci, a także rozszerzeniu na terytorium całego kraju.

"MSZ odradza podróże do Boliwii, które nie są konieczne" - czytamy w serwisie X. Resort podkreślił, że odradza "podróże w celach turystycznych". Jak zaznaczono, sytuacja bezpieczeństwa w Boliwii jest niestabilna.

MSZ: trwają gwałtowne manifestacje i blokady dróg

Resort spraw zagranicznych przypomniał także, że placówką dyplomatyczną RP właściwą dla Boliwii jest Ambasada RP w Limie (Peru).

"W Boliwii trwają gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które w dniach 12-18 maja najprawdopodobniej jeszcze się zaostrzą. Nie można przewidzieć, gdzie i kiedy powstaną nowe blokady, a już istniejące staną się jeszcze bardziej intensywne" - podkreśliło MSZ.

Problemy z połączeniami lotniczymi do Boliwii

Jak przekazano, podróż do Boliwii w najbliższym czasie grozi brakiem możliwości przemieszczania się i opuszczenia kraju, a w niektórych wypadkach może nieść ryzyko narażenia na przemoc ze strony protestujących i blokujących drogi (przebicie opon, obrzucenie pojazdów kamieniami, rzadziej pobicia).

"Połączenia autobusowe ze stolicy są zablokowane. Nie można wykluczyć, że mogą pojawić się zakłócenia w funkcjonowaniu połączeń lotniczych, jeśli protestujący zablokują drogi dojazdowe czy dostawy paliwa" - czytamy.

>>> MSZ luzuje ostrzeżenia dla podróżujących do dwóch krajów Bliskiego Wschodu

Jak dodano, "infrastruktura turystyczna na trasach przy blokadach jest często uboga: brak toalet, hoteli, restauracji. W nocy temperatura może spadać do 0 stopni Celsjusza. Położenie znacznej części kraju na wysokości ok. 3800 m n.p.m. przy braku dostępu do opieki medycznej dodatkowo podwyższa ryzyko dla zdrowia i życia podróżujących, zwłaszcza jeśli występują u nich problemy zdrowotne” - ostrzega resort dyplomacji.

Podaje też numer kontaktowy do konsula w Limie: +51 999 400 552 oraz mail: lima.amb.wk@msz.gov.pl.

MSZ zaleca także, by w przypadku podróży zarejestrować się w systemie Odyseusz.

Źródło: PAP
Paulina Karpińska
