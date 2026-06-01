Turystyka

Czek Turystyczny na podróże w Polsce. Kto może liczyć na dofinansowanie wakacji

Widok na szczyt Bieszczadzki z Połoniny Caryńskiej, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wetliny
Robert Bagiński, wójt gminy Giby: jeśli chodzi o ruch turystyczny, obłożenie jest na poziomie kilku procent (30.03.2026)
Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiedziało program, który ma wesprzeć regiony i obszary przygraniczne, w których ucierpiał ruch turystyczny w związku z geopolityką. W związku z tym będzie przyznawało Czeki Turystyczne - dopłaty do pobytu w tych miejscach. Kto będzie mógł z nich skorzystać?

Resort turystyki przekazał w komunikacie na stronie internetowej, że program ma "ma pomóc odbudować potencjał turystyczny obszarów przygranicznych i regionów, które odnotowały spadek liczby turystów, ograniczenie inwestycji oraz pogorszenie wizerunku w związku z sytuacją geopolityczną".

"Jednocześnie ma promować te miejsca jako bezpieczne i atrakcyjne kierunki podróży w Polsce" - dodano.

Kto może skorzystać z Czeku Turystycznego

Na realizację programu Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje przeznaczyć 6 mln zł brutto, a środki zostaną przeznaczone w większość na dofinansowanie pobytów turystycznych, "a także na działania promujące regiony objęte wsparciem oraz obsługę systemu programu".

Czek Turystyczny, jak wyjaśniono, będzie funkcjonował jako jednorazowy elektroniczny kod wartości pomiędzy 300 a 600 zł. Z programu będą mogli skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia, oraz osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Dopłata będzie mogła być wykorzystana wyłącznie na usługi hotelarskie, które będą obejmowały minimum dwa noclegi w obiektach uczestniczących w programie.

"Czek nie będzie podlegał wymianie na gotówkę i będzie można wykorzystać go tylko raz" - zaznaczono.

Bon będzie można wygenerować za pośrednictwem specjalnego systemu internetowego lub aplikacji, która umożliwi weryfikację uprawnień uczestników oraz wygenerowanie indywidualnego kodu. Rezerwacja pobytu będzie możliwa do dokonania przez beneficjentów samodzielnie i bezpośrednio w obiektach hotelarskich, które biorą udział w programie.

Akcja ma być realizowana na terenie Polski między wrześniem a listopadem 2026 r. Jak przekazał resort, właściciele bazy hotelowej mogą składać oferty od 28 maja 2026 r. do 18 czerwca 2026 r.

Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa

Bon Turystyczny w przeszłości

W następstwie pandemii COVID-19 polski rząd oferował bon turystyczny, który był jednorazowym świadczeniem w wysokości 500 zł na jedno dziecko lub w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 1000 zł. Umożliwiał płacenie za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w kraju. Według ZUS-u w ramach programu zostało zrealizowanych ponad 5,5 miliona transakcji na łączną kwotę prawie 3,2 mld zł.

Podlasie ratuje turystykę

W ubiegłym roku samorząd województwa podlaskiego wprowadził analogiczne rozwiązanie tzw. Podlaski Bon Turystyczny. Program miał wówczas trzy odsłony: w kwietniu (do wykorzystania w kwietniu i maju) oraz w drugiej w czerwcu (na pobyty wakacyjne) i jesienią. Jednorazowe dofinansowanie wynosiło 200-400 zł.

W tym roku inicjatywa jest kontynuowana, od 1 kwietnia do 30 czerwca trwa pierwsza odsłona i na minimum 2 noclegi można otrzymać 300 zł. Następne tury przewidziano między 1 lipca a 31 sierpnia i 1 września a 31 grudnia.

Program powstał, aby wspierać branżę turystyczną, która ponosi skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Wywołany przez Białoruś kryzys migracyjny przy tej granicy trwa od lata 2021 roku, wielu turystów rezygnuje z przyjazdów do województwa.

Będą walczyć z "niewystarczającą turystyką". Zapowiedź ministry

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
