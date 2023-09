Europejska wyspa dopłaci turystom do wakacji. Nawet 1300 złotych 

Władze maltańskiej wyspy Gozo przygotowały akcję promocyjną, w ramach której odwiedzający ją w sezonie jesienno-zimowym turyści mogą oszczędzić nawet do 300 euro (ok. 1380 złotych). Otrzymają oni również dodatkowy voucher zniżkowy na kolejny sezon letni. By wziąć udział w programie, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Gozo to niewielka, zamieszkana przez około 32 tysiące osób wyspa, należąca do Archipelagu Maltańskiego. Słynie z malowniczych krajobrazów, skalistego wybrzeża, licznych szlaków do turystyki pieszej oraz dobrze rozwiniętej bazy do nurkowania. By zachęcić turystów do odwiedzania jej poza sezonem letnim, władze Gozo przygotowały dla odwiedzających korzystną akcję promocyjną.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Gozo oraz Stowarzyszenie Turystyczne Gozo we współpracy z dziesiątkami hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych działających na wyspie. Dzięki niemu goście w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym mogą, po spełnieniu wskazanych warunków, zaoszczędzić 30 procent kosztów noclegu. Kwota ta nie może jednak przekroczyć 300 euro (ok. 1380 złotych). Jak skorzystać z oferty?

Gozo dopłaci turystom. Jakie warunki trzeba spełnić?

By móc otrzymać do 300 euro zniżki na noclegi na Gozo, należy spełnić pewne warunki. Pobyt w jednym z biorących udział w akcji hoteli i pensjonatów należy zaplanować na co najmniej 10 noclegów. Musi się on odbyć między 15 października 2023 a 15 marca 2024 roku. Co istotne, jego rezerwacji należy dokonać przed 10 marca 2024 roku za pomocą strony internetowej wybranego obiektu. Dodatkowo, przy wymeldowaniu turyści biorący udział w akcji będą musieli przekazać kopie biletów lotniczych (w obie strony) pracownikom obiektu, w którym byli zakwaterowani.

Gozo, wyspa należąca do Archipelagu Maltańskiego Shutterstock

Osoby, które skorzystają z akcji promocyjnej, otrzymają również voucher pozwalający na skorzystanie z kolejnej 10- procentowej zniżki na noclegi w biorących udział w programie obiektach w okresie od maja do września 2024 roku.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy za zatrzymanie się na którejś z należących do Malty wysp turyści mogą otrzymać dopłatę. W 2021 roku ministerstwo turystyki oferowało do 200 euro zniżki wszystkim odwiedzającym, którzy spędzili na Malcie lub Gozo więcej niż dwie noce.

Autor:jdw//az

Źródło: vistigozo.com, Forbes