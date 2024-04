Najtańsze miejsca na wyjazd w 2024 roku

- średnia cena posiłku dla jednej osoby w niedrogiej restauracji w Bukareszcie wynosi w przeliczeniu ok. 43 zł, w Gdańsku ok. 40 zł, w Porto ok. 39 zł, w Kownie ok. 34 zł, a w Walencji najwięcej, bo ok. 55 zł - cena pół litra piwa to ok. 12 zł w Bukareszcie, ok. 15 zł w Gdańsku, ok. 11 zł w Porto, ok. 17 zł w Kownie i ok. 13 zł w Walencji - cena filiżanki cappuccino to w Bukareszcie ok. 12 zł, w Gdańsku ok. 13 zł, w Porto ok. 7 zł, w Kownie ok. 12 zł i w Walencji ok. 8 zł. Przedstawiono też ceny transportu publicznego - w Bukareszcie za pojedynczy normalny bilet komunikacją miejską zapłacimy ok. 2,6 zł, w Gdańsku 4,80 zł, w Porto ok. 7,8 zł, w Kownie ok. 4,3 zł, a w Walencji ok. 6,4 zł.