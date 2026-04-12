Turystyka Popularna wyspa ze "szlakiem selfie". Nowa atrakcja dla turystów

Najbardziej oblegane turystycznie miejsca w Europie Źródło: TVN24

Nowy szlak powstał w miejscowości Magaluf, która zainaugurowała inicjatywę w ramach kampanii "Magaluf for All" (Magaluf dla wszystkich - red.). Jej celem jest zmiana wizerunku kurortu - z typowo imprezowego centrum pełnego barów i klubów nocnych w kierunku miejsca bardziej przyjaznego rodzinom oraz osobom ceniącym przyrodę i lokalną kulturę.

Trasa prowadzi przez wybrane punkty widokowe Magaluf. Wśród nich znajdują się m.in. nadmorska promenada, miejsca z panoramą na wysepkę Illa de Sa Porrassa oraz punkty, z których można podziwiać zabytkową posiadłość Cas Saboners.

Calvia Town Council has launched a new initiative to enrich and revitalise the experience of those visiting the destination: a photographic selfie route in Magalluf comprising strategically located stands. https://t.co/gfkVrvwv2g pic.twitter.com/dD6UKGtmw6 — Majorca Daily (@MajorcaDaily) April 4, 2026 Rozwiń

Szlak selfie na Majorce

W każdym z wybranych miejsc ustawiono metalowe stojaki na smartfony, zaprojektowane tak, by umożliwiały wykonanie idealnego zdjęcia bez potrzeby proszenia innych o pomoc. Konstrukcje ustawiono pod odpowiednim kątem, dzięki czemu w kadrze mieszczą się najatrakcyjniejsze widoki w tle.

Każdy stojak wyposażono również w kod QR, który po zeskanowaniu przenosi turystę do aplikacji internetowej z audioprzewodnikiem. Można w nim posłuchać o historii i ciekawostkach dotyczących danego miejsca.

Do tej pory na trasie zainstalowano cztery takie punkty, a trzy kolejne mają pojawić się wkrótce w okolicy wieży obronnej Torre de Torrenova.

"Chcemy poprawić wrażenia odwiedzających i zachęcić ich do dzielenia się wspomnieniami. Dzięki temu turyści stają się najlepszymi ambasadorami naszego regionu, promując Magaluf w mediach społecznościowych" - czytamy w komunikacie gminy Calvia.

