Popularna wyspa ze "szlakiem selfie". Nowa atrakcja dla turystów
Nowy szlak powstał w miejscowości Magaluf, która zainaugurowała inicjatywę w ramach kampanii "Magaluf for All" (Magaluf dla wszystkich - red.). Jej celem jest zmiana wizerunku kurortu - z typowo imprezowego centrum pełnego barów i klubów nocnych w kierunku miejsca bardziej przyjaznego rodzinom oraz osobom ceniącym przyrodę i lokalną kulturę.
Trasa prowadzi przez wybrane punkty widokowe Magaluf. Wśród nich znajdują się m.in. nadmorska promenada, miejsca z panoramą na wysepkę Illa de Sa Porrassa oraz punkty, z których można podziwiać zabytkową posiadłość Cas Saboners.
W każdym z wybranych miejsc ustawiono metalowe stojaki na smartfony, zaprojektowane tak, by umożliwiały wykonanie idealnego zdjęcia bez potrzeby proszenia innych o pomoc. Konstrukcje ustawiono pod odpowiednim kątem, dzięki czemu w kadrze mieszczą się najatrakcyjniejsze widoki w tle.
Każdy stojak wyposażono również w kod QR, który po zeskanowaniu przenosi turystę do aplikacji internetowej z audioprzewodnikiem. Można w nim posłuchać o historii i ciekawostkach dotyczących danego miejsca.
Do tej pory na trasie zainstalowano cztery takie punkty, a trzy kolejne mają pojawić się wkrótce w okolicy wieży obronnej Torre de Torrenova.
"Chcemy poprawić wrażenia odwiedzających i zachęcić ich do dzielenia się wspomnieniami. Dzięki temu turyści stają się najlepszymi ambasadorami naszego regionu, promując Magaluf w mediach społecznościowych" - czytamy w komunikacie gminy Calvia.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KonstantinChristian/Shutterstock