Polacy w czołówce turystów na popularnym archipelagu

Ulubione kierunki turystyczne Polaków Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Raport zaprezentowany przez regionalny rząd Madery pokazuje, że w listopadzie 2025 r. dotarło tam ponad 12,4 tys. turystów z Polski, tj. o 7,2 proc. więcej w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.

Najwięcej zagranicznych turystów przybyło z Niemiec – prawie 32 tys., czyli o 23,7 proc. więcej niż w listopadzie 2024 r.

W listopadzie 2025 r. na portugalski archipelag dotarło łącznie 174,9 tys. wczasowiczów (wzrost o prawie 6 proc.), a 38,9 tys. z nich miało obywatelstwo Portugalii - wynika z oficjalnych danych.

"Rośnie liczba polskich turystów"

Eksperci ds. turystyki, wskazują, że Polacy przylatują na Maderę przede wszystkim z lotnisk w Warszawie, Gdańsku i Katowicach, skąd realizowane są regularne połączenia do Funchal, stolicy archipelagu.

Zdaniem hotelarza Nuno Miry z maderskiej wyspy Porto Santo w ostatnich latach loty czarterowe na Maderę stały się "rzadkością w porównaniu ze stałą ofertą połączeń tanich przewoźników". Zauważył też, że "na Maderze rośnie liczba polskich turystów, ale też poszerza się zasięg ich wizyt na archipelagu; coraz częściej zaglądają oni również na (...) Porto Santo".

Plaża w Porto Santo, Portugalia Źródło: Shutterstock

Polacy stali się ważnymi klientami dla portugalskich firm

Z kolei według Miguela Monteiro ze spółki Adapt, organizującej wynajem nieruchomości dla turystów w Portugalii, tylko część odwiedzających Maderę polskich turystów dociera tam bezpośrednio z Polski.

- Rosnąca liczba wizyt Polaków na Maderze obejmuje również obywateli polskich, którzy na co dzień mieszkają w innych krajach Europy, szczególnie w Wielkiej Brytanii – powiedział Monteiro.

Funchal, Madera Źródło: Shutterstock

Podkreślił, że "praktycznie z roku na rok Polacy" stali się ważnymi klientami dla portugalskich firm organizujących wypoczynek na archipelagu.

Madera jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie. Udaje się tam średnio ponad 2 mln obcokrajowców rocznie, w tym ponad 50 tys. w okresie sylwestrowo-noworocznym.

OGLĄDAJ: "Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"