Wielkie linie wprowadziły zmiany. Nowy zakaz na pokładzie

"Od 15 stycznia 2026 roku powerbanki nie mogą być używane ani ładowane na pokładach samolotów linii lotniczych Grupy Lufthansa" - czytamy w oświadczeniu spółki na jej stronie internetowej.
Nowy zakaz Lufthansy
Jak wyjaśniono, "każdy pasażer może przewozić maksymalnie dwa powerbanki w bagażu podręcznym. Urządzenia mogą być przechowywane wyłącznie w kieszeni fotela, przy sobie lub w bagażu podręcznym pod fotelem".
Linia dodała, że te same przepisy dotyczą e-papierosów.
Zmiany objęły całą Grupę Lufthansa.
Musi być wcześniejsza zgoda
Niemieckie linie wyjaśniły, że "przewożenie powerbanków i e-papierosów w bagażu rejestrowanym lub przechowywanie ich w schowkach bagażowych nad siedzeniami jest niedozwolone". Zmiany zostały wprowadzone "ze względów bezpieczeństwa".
"Powerbanki o pojemności od 100 Wh do 160 Wh muszą uzyskać wcześniejszą zgodę linii lotniczych. Zatwierdzone urządzenia medyczne są wyłączone z tego przepisu" - czytamy.
Lufthansa na europejskim niebie
Grupa Lufthansa obejmuje linie lotnicze Eurowings, Austrian Airlines, Swiss Airlines i Brussels Airlines, a także niedawno przejętą włoską linię lotniczą ITA Airways.
Do największych przewoźników w Europie należą Ryanair, Lufthansa, International Airlines Group, Air France-KLM oraz EasyJet.
