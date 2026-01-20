Wielkie linie wprowadziły zmiany. Nowy zakaz na pokładzie

Rekordowy rok dla turystyki w Polsce Źródło: TVN24

"Od 15 stycznia 2026 roku powerbanki nie mogą być używane ani ładowane na pokładach samolotów linii lotniczych Grupy Lufthansa" - czytamy w oświadczeniu spółki na jej stronie internetowej.

Nowy zakaz Lufthansy

Jak wyjaśniono, "każdy pasażer może przewozić maksymalnie dwa powerbanki w bagażu podręcznym. Urządzenia mogą być przechowywane wyłącznie w kieszeni fotela, przy sobie lub w bagażu podręcznym pod fotelem".

Linia dodała, że te same przepisy dotyczą e-papierosów.

Zmiany objęły całą Grupę Lufthansa.

Musi być wcześniejsza zgoda

Niemieckie linie wyjaśniły, że "przewożenie powerbanków i e-papierosów w bagażu rejestrowanym lub przechowywanie ich w schowkach bagażowych nad siedzeniami jest niedozwolone". Zmiany zostały wprowadzone "ze względów bezpieczeństwa".

"Powerbanki o pojemności od 100 Wh do 160 Wh muszą uzyskać wcześniejszą zgodę linii lotniczych. Zatwierdzone urządzenia medyczne są wyłączone z tego przepisu" - czytamy.

Lufthansa na europejskim niebie

Grupa Lufthansa obejmuje linie lotnicze Eurowings, Austrian Airlines, Swiss Airlines i Brussels Airlines, a także niedawno przejętą włoską linię lotniczą ITA Airways.

Do największych przewoźników w Europie należą Ryanair, Lufthansa, International Airlines Group, Air France-KLM oraz EasyJet.

