Loty na Bliski Wschód wstrzymane na dłużej. Niektóre do października

Z Bliskiego Wschodu ewakuowano kolejną grupę Polaków. Rządowe samoloty wylądowały na Okęciu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Loty do Dubaju i Tel Awiwu zostały wstrzymane do 31 maja, z kolei do innych miast - w tym do Abu Zabi, Bejrutu i Teheranu - do 24 października - poinformowano na stronie internetowej Lufthansy.

"Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację mogą wystąpić zmiany w rozkładach poszczególnych linii lotniczych, o których będziemy na bieżąco informować. Pasażerowie, których dotyczą te zmiany, mogą bezpłatnie zmienić rezerwację na późniejszy termin podróży lub otrzymać pełny zwrot ceny biletu" - przekazano w komunikacie.

Do Lufthansa Group należą takie linie, jak: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Air Dolomiti, Discover Airlines oraz Edelweiss Air.

Wpływ wojny na ruch lotniczy

Wojna Izraela i USA z Iranem negatywnie wpłynęła na światowy ruch lotniczy. Zatoka Perska jest jednym z ważniejszych globalnych węzłów komunikacyjnych dla przewozów komercyjnych, ale z obawy o bezpieczeństwo pasażerów i przewoźników linie lotnicze od końca lutego odwołują, przekładają bądź przekierowują loty. Dodatkowo ceny połączeń drastycznie wzrosły; stawki za niektóre wzrosły nawet o 70 proc. Według organizacji branżowych obecna liczba połączeń lotniczych na Bliskim Wschodzie to mniej więcej połowa zwykłego poziomu.

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły bezpośrednie połączenia z Dubajem do 28 marca, z Tel Awiwem do 18 kwietnia, a z Rijadem do 24 marca. Rejsy LOT do Bejrutu, które miały się zacząć 31 marca, są wstrzymane do 30 kwietnia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Alicja Skiba