Utrudnienia dla klientów Lufthansy z powodu strajku

Strajk pracowników Lufthansy

Związek zawodowy Verdi domaga się podwyżek wynagrodzeń podwyżek o 9,5 proc. lub co najmniej 350 euro. Podwyżki mają objąć około 20 tys. pracowników. Lufthansa zaoferowała podwyżkę w wysokości 150 euro miesięcznie do końca tego roku i o kolejne 100 euro od początku 2023 roku, plus 2-proc. wzrost od połowy 2023 roku zależny od wyników finansowych firmy. Związek Verdi i przedstawiciele Lufthansy odbyli do tej pory dwie rundy negocjacji. Trzecia jest zaplanowana w dniach 3-4 sierpnia.