Lufthansa odwołuje większość lotów z dwóch lotnisk. Utrudnienia dotkną ponad 130 tysięcy pasażerów

Lufthansa podkreśliła, że strajk ostrzegawczy ogłoszony przez związek zawodowy Verdi ma ogromne konsekwencje dla operacji w szczycie sezonu wakacyjnego. Jak podano, z tego powodu niemiecka linia lotnicza musi odwołać niemal wszystkie rejsy w swoich hubach we Frankfurcie i Monachium.

Lufthansa odwołała 678 lotów z Frankfurtu, z których większość była zaplanowana na środę. We wtorek odwołano 32 rejsy. Ponadto nie odbędzie 345 lotów z Monachium, z czego 15 we wtorek. Przewoźnik podał, że anulacje dotkną ponad 130 tys. pasażerów.

Przed utrudnieniami w największych niemieckich portach lotniczych ostrzegała w poniedziałek ambasada RP w Berlinie . We wtorek wpis w tej sprawie pojawił się na profilu Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

Strajk pracowników Lufthansy

Związek zawodowy Verdi domaga się podwyżek wynagrodzeń podwyżek o 9,5 proc. lub co najmniej 350 euro. Podwyżki mają objąć około 20 tys. pracowników. Lufthansa zaoferowała podwyżkę w wysokości 150 euro miesięcznie do końca tego roku i o kolejne 100 euro od początku 2023 roku, plus 2-proc. wzrost od połowy 2023 roku zależny od wyników finansowych firmy.