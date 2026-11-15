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Skutki awarii nie ustępują. Trwają prace nad przywróceniem połączeń lotniczych

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Lotnisko Waszyngton Ronalda Reagana, Arlington
Tomasz Balcerzak: systemy na lotniskach w USA pochodzą z lat 60-tych i wymagają modernizacji
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/EMILY CURIEL
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Zakłócenia w ruchu lotniczym w Stanach Zjednoczonych utrzymują się także w niedzielę, dwa dni po tym, jak Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) na ponad cztery godziny wstrzymała wszystkie odloty w kraju - podał portal CNBC. Linie lotnicze nadal próbują przywrócić normalny rozkład, a tysiące pasażerów czekają na dotarcie do celu.

Według danych serwisu FlightAware do godz. 7 czasu wschodniego w niedzielę w USA odwołano ponad 1600 lotów, a blisko 1400 było opóźnionych. Skala zakłóceń była jednak mniejsza niż w szczytowym momencie kryzysu, kiedy anulowano niemal 6700 rejsów, a ponad 9200 połączeń miało opóźnienia.

Problemy zaczęły się po decyzji FAA o wstrzymaniu odlotów ze wszystkich amerykańskich lotnisk. Trwająca ponad cztery godziny przerwa sparaliżowała ruch lotniczy w całym kraju, a jej skutki były odczuwalne jeszcze przez kolejne dni.

Trwają prace nad przywróceniem rozkładu

Przewoźnicy muszą nie tylko znaleźć miejsca dla pasażerów, których loty odwołano, lecz także skierować samoloty i załogi do odpowiednich portów. Po ogólnokrajowym wstrzymaniu operacji przywracanie normalnego rozkładu może potrwać kilka dni.

Aby ograniczyć niedogodności, linie lotnicze zniosły opłaty za zmianę rezerwacji oraz dopłaty wynikające z różnic w cenach biletów. Oferowały również dodatkowe wynagrodzenie pilotom i członkom personelu pokładowego, by zwiększyć dostępność załóg i zmniejszyć ryzyko kolejnych opóźnień.

Pasażerowie, z którymi rozmawiała CNBC, relacjonowali, że przydzielano im miejsca na kilku kolejnych połączeniach, zanim ostatecznie udało im się wejść na pokład.

Awaria w trakcie modernizacji systemu

Sekretarz transportu USA Sean Duffy poinformował w sobotę, że przyczyną problemów był router podczas prac modernizacyjnych polegających na wymianie przewodów miedzianych na światłowodowe. Router zaczął nieprawidłowo "zalewać" sieć ogromną liczbą prób połączeń, co spowodowało niestabilność komunikacji i danych radarowych.

Administrator FAA Bryan Bedford wyjaśnił, że modernizacja stanowiła element rutynowych działań związanych z przechodzeniem na system światłowodowy.

Źródło: CNBC
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Tagi:
USAsamolotyLinie lotnicze
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