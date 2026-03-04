Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Itaka zawiesza loty do 27 marca

shutterstock_2661817975
Tusk o wysłaniu samolotu na Bliski Wschód
Źródło: TVN24
Itaka Holdings zawiesza do 27 marca realizację połączeń do Abu Zabi, Dubaju, Szardży oraz Dohy - poinformował wiceprezes Piotr Henicz. Dodał, że jednocześnie firma pracuje nad tym, by jak najszybciej sprowadzić do Polski swoich klientów, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie.

Konflikt na Bliskim Wschodzie [RELACJA]

W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i czasowym wstrzymaniem operacji pasażerskich na lotniskach w Dubaju, Abu Zabi i Dosze Itaka kontynuuje rozmowy z liniami lotniczymi, aby w miarę możliwości jak najszybciej bezpiecznie sprowadzić swoich klientów do Polski. Wcześniej Itaka zawiesiła loty do Omanu zaplanowane do 23 marca włącznie - do tego kraju firma będzie wysyłać puste samoloty, by przywoziły klientów biura do Polski - poinformował Henicz.

Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni
Dowiedz się więcej:

Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni

Samoloty do Polski

- Z potwierdzonych informacji wynika, że z rejonu wyleciały już pierwsze samoloty do Polski, wśród których byli również nasi klienci, co pozwala dostrzec pierwsze pozytywne sygnały i stopniowe pojawianie się możliwości powrotów turystów - podkreślił przedstawiciel Itaki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oman, Maskat
Bez lotów do Omanu z tego biura podróży. Na miejsce polecą puste samoloty
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie

Zawieszone połączenia

Przekazał jednocześnie, że z oferty firmy wycofane zostały połączenia realizowane do 27 marca do Abu Zabi, Dubaju, Szardży i Dohy. Dotyczy to również wszystkich kierunków dalekodystansowych, które mają przesiadki w tych portach. Chodzi m.in. o Malediwy, Seszele, Australię, Indie, Filipiny, Bali, Chiny, Koreę, Japonię.

Wstrzymana została także sprzedaż wycieczek objazdowych z wylotem do 27 marca włącznie do ZEA, Omanu, Kataru, Jordanii, Filipin, na Seszele, do Indonezji, Malezji, Wietnamu, Nepalu, Australii i Nowej Zelandii, Singapuru, RPA.

Podkreślił, że klienci posiadający rezerwacje do miejsc objętych anulacjami są przez firmę informowani o tym. - Przedstawiamy propozycje zastępcze. W przypadku rezygnacji planowane jest, że zwroty wpłaconych środków będą realizowane przez Turystyczny Fundusz Pomocowy. Decyzje dotyczące uruchomienia Funduszu powinniśmy otrzymać dzisiaj. Jeżeli nie zostanie uruchomiony, środki będą zwracane bezpośrednio przez nas - zaznaczył.

- Alternatywnie już proponujemy klientom zwroty w postaci voucherów o wartości wyższej niż wpłacone środki, w zależności od typu imprezy. Szczegóły przekazujemy w komunikatach kierowanych do klientów - dodał Henicz.

MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"
Dowiedz się więcej:

MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"

Ze świata
MSZ odradza podróże do tych państw
MSZ odradza podróże do tych państw
Źródło: TVN24

"Należy liczyć się z utrudnieniami"

Wiceprezes Itaki zaznaczył również, że klienci wracający z Bali, Indi i Nowej Zelandii, którzy korzystają z hubów przesiadkowych w Dosze i ZEA są pod opieką biura. - Przebywają w hotelach, mają przedłużone ubezpieczenie w zakresie przewidzianym warunkami ubezpieczenia i wracają do Polski w miarę dostępności miejsc. Należy liczyć się z utrudnieniami w tym zakresie, ponieważ problem dotyczy wielu biur podroży, a to oznacza, że miejsc w samolotach jest mało lub nie ma ich wcale - dodał.

- Sytuacja nadal pozostaje dynamiczna, jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi przedstawicielami w destynacjach oraz liniami lotniczymi, dokładając wszelkich dostępnych starań o bezpieczny i możliwie najszybszy powrót naszych klientów do domu - podkreślił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
samolot pasazerski shutterstock_2449126031
Nowa blokada powietrzna na wschodniej granicy Polski
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: stanowczo apelujemy
shutterstock_1552911047
Konflikt eskaluje, gaz drożeje
Rynki

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ostrzegła, że w regionie występuje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego – zarówno w przestrzeni powietrznej Iranu, jak i w krajach sąsiednich, gdzie znajdują się bazy USA. Agencja zaleciła przewoźnikom wstrzymanie lotów do i z Bliskiego Wschodu do 6 marca. Zasadom tym nie podlegają przewoźnicy spoza UE.

Loty w regionie Bliskiego Wschodu odwołały m.in.: Polskie Linie Lotnicze LOT, brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Bliski Wschódturystykabiuro podróży
Zobacz także:
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Pokłosie historii, która poruszyła świat. Braki na półkach
Ze świata
Gilberto Pichetto Fratin
W razie kryzysu uruchomią elektrownie węglowe. Zapowiedź ministra
Ze świata
Doha, Katar
Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
Turystyka
shutterstock_1552911047
Konflikt eskaluje, gaz drożeje
Rynki
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
Cieśnina Ormuz
Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują
Ze świata
orlen logo shutterstock_2382786901
Media: była prezeska Fundacji Orlenu z zarzutami i zajętymi nieruchomościami
Z kraju
Donald Trump
Trump ogłasza, że "zerwie cały handel". Cios w producentów
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padła szóstka w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
Pieniądze
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
Rynki
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie
Turystyka
Donald Trump
Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
Ze świata
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski (P) i minister spraw zagranicznych Rumunii Oana-Silvia Toiu (L)
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj
Z kraju
Antyamerykański bilboard na ulcach Teheranu
Cyberwojna po atakach rakietowych. Irańska grupa hakerów używa Starlinka
Tech
samolot pasazerski shutterstock_2449126031
Nowa blokada powietrzna na wschodniej granicy Polski
Z kraju
Rijad, Arabia Saudyjska
Drony, rakiety, chaos. "Polski biznes jest zahartowany"
Alicja Skiba
Oman, Maskat
Bez lotów do Omanu z tego biura podróży. Na miejsce polecą puste samoloty
Turystyka
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
Rynki
03 1455 s1 cl-0027
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
Turystyka
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
Tech
Donald Tusk
Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków
Z kraju
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
Ze świata
Teheran, 1 marca 2026 r.
"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
Łukasz Figielski
Pentagon
Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"
Tech
PLL LOT, samolot
Loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Nowe informacje od polskiego przewoźnika
Z kraju
Obiekt jądrowy w Natanz
Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym
Ze świata
shutterstock_2577151519
Jak zmienią się stopy procentowe? "Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi"
Z kraju
Giełda w Korei Południowej - maklerzy przy pracy
Czerwono na giełdach. "To wydłuży na rynkach okresy szoków"
Rynki
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica