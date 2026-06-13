Turystyka Linie lotnicze wznawiają loty do kraju opanowanego przez gangi Oprac. Paulina Karpińska |

Haiti ogarnięte jest przemocą gangów (nagranie archiwalne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Hans Denis Schneider/Shutterstock

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Amerykańska linia lotnicza jest pierwszą, która zdecydowała się podjąć ryzyko przywrócenia regularnych lotów na Haiti.

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Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących wznowienia normalnej komunikacji powietrznej z krajem, dla którego zagraniczni turyści byli tradycyjnie jednym z najważniejszych źródeł dochodu, zanim został opanowany przez zbrojne gangi.

Krysy polityczny i gospodarczy na Haiti

Działalność uzbrojonych grup przestępczych pogrążyła Haiti w chaosie politycznym i kryzysie gospodarczym. Najbiedniejszy kraj obu Ameryk nie ma prezydenta od 2021 roku, gdy ostatni szef państwa Jovenel Moise został zamordowany. Ostatnie wybory prezydenckie odbyły się w 2016 roku, a kolejne wielokrotnie przekładano.

W kraju powszechne są zabójstwa, gwałty i porwania. Według danych ONZ od 2022 roku w wyniku przemocy gangów zginęło ponad 16 tys. osób.

Do końca 2025 roku 1,45 mln Haitańczyków, czyli około 12 proc. ludności kraju, musiało opuścić swoje domy.

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