Linie lotnicze wznawiają loty do kraju opanowanego przez gangi
Amerykańska linia lotnicza jest pierwszą, która zdecydowała się podjąć ryzyko przywrócenia regularnych lotów na Haiti.
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Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących wznowienia normalnej komunikacji powietrznej z krajem, dla którego zagraniczni turyści byli tradycyjnie jednym z najważniejszych źródeł dochodu, zanim został opanowany przez zbrojne gangi.
Krysy polityczny i gospodarczy na Haiti
Działalność uzbrojonych grup przestępczych pogrążyła Haiti w chaosie politycznym i kryzysie gospodarczym. Najbiedniejszy kraj obu Ameryk nie ma prezydenta od 2021 roku, gdy ostatni szef państwa Jovenel Moise został zamordowany. Ostatnie wybory prezydenckie odbyły się w 2016 roku, a kolejne wielokrotnie przekładano.
W kraju powszechne są zabójstwa, gwałty i porwania. Według danych ONZ od 2022 roku w wyniku przemocy gangów zginęło ponad 16 tys. osób.
Do końca 2025 roku 1,45 mln Haitańczyków, czyli około 12 proc. ludności kraju, musiało opuścić swoje domy.