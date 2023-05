Wkrótce nowe połączenia z lotniska Warszawa-Radom. "Pobijemy roczny rekord"

Lotnisko Warszawa-Radom do tej pory odprawiło ponad 8,5 tysiąca pasażerów - poinformowały TVN24 Biznes Polskie Porty Lotnicze (PPL). Spółka jest zadowolona z wyników osiąganych przez port. Na początku czerwca z lotniska Warszawa-Radom ruszają kolejne połączenia - czarterowe i regularne.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało uroczyście otwarte 27 kwietnia br. Spółka Polskie Porty Lotnicze poinformowała TVN24 Biznes, że od 27 kwietnia do 28 maja z portu na południu Mazowsza skorzystało 8549 pasażerów. Spółka PPL zarządza lotniskiem Warszawa-Radom.

Przedstawiciele Polskich Portów Lotniczych są "zadowoleni z wyników osiąganych przez Lotnisko Warszawa-Radom". "W okresie od 27.04 – 28.05 z lotniska skorzystało ponad 8500 tys. pasażerów. Warto podkreślić, że w ostatnim roku funkcjonowania - w 2016 roku - port odprawił ok. 9700 osób. Zatem możemy się spodziewać, że w najbliższy weekend, po niewiele ponad miesiącu, pobijemy ten roczny rekord, a już na początku czerwca ruszają kolejne rejsy - czarterowe i regularne" - wskazano.

Lotnisko Warszawa-Radom - połączenia

Jedynym przewoźnikiem regularnym obecnym w porcie są Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik oferuje regularne połączenia z Radomia do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny. Loty czarterowe do Antalyi ma w swojej ofercie Enter Air. Wypoczynek wakacyjny z wylotem z południa Mazowsza organizują także biura podróży: Coral Travel, Greckie Podróże, Itaka, Nekera, Rainbow, Rego-Bis, Sun and Fun Holidays czy TUI.