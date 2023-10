Popularny przewoźnik uruchomi połączenia z Radomia. Jest zapowiedź

Wizz Air przekazał we wtorkowym komunikacie, że od 13 grudnia 2023 roku uruchomi loty z Radomia do Larnaki. Rejsy będą się odbywały dwa razy w tygodniu - w środę i sobotę. Bilety są już w sprzedaży.

Wcześniej Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły, że w sezonie zimowym będą realizować regularne rejsy z lotniska Warszawa-Radom na trasach do Paryża i Rzymu. Ponadto biuro podróży Anex Tour zaoferuje zorganizowane wyjazdy wczasowe do Egiptu. - Rejsy czarterowe do Sharm el-Sheikh wystartują 27 października. Loty będą obsługiwane przez linię Skyline Express Airline - informował Piotr Rudzki, główny specjalista do spraw komunikacji w PPL.