Nowe lotnisko w Polsce ma ruszyć wkrótce. Trwają testy pasażerskie

Wkrótce mają odbyć się pierwsze loty z lotniska Warszawa-Radom. W tym tygodniu w porcie rozpoczęły się testy pasażerskie. To próba generalna przed udostępnieniem portu podróżnym, co będzie miało miejsce już za miesiąc - poinformowała rzeczniczka Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) Anna Dermont.

PPL zarządza portem od 2018 roku. Rzeczniczka zaznaczyła, że testy pasażerskie są praktykowane na wszystkich lotniskach. Ma to pomóc wykryć elementy, które wymagają poprawy. - Najbliższe dni będą dość intensywne - testy będą trwały nawet do 10-11 godzin w ciągu jednego dnia. Łącznie weźmie w nich udział - poza personelem lotniska i służb państwowych - około 750 osób, najwięcej ostatniego dnia, aż 450 - przekazała Anna Dermont.

Lotnisko Radom - kierunki

Polskie Linie Lotnicze LOT obecnie są jedynym przewoźnikiem regularnym na lotnisku Warszawa-Radom. Z portu będzie się odbywać pięć regularnych lotów: do Kopenhagi, Paryża, Prewezy, Rzymu i Tirany. Narodowy przewoźnik sprzedaje bilety na rejsy do Kopenhagi, Paryża i Rzymu, które zostaną zainaugurowane 28 kwietnia. Połączenie do Tirany ma wystartować 11 czerwca, a do Prewezy 16 czerwca.