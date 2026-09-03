Turystyka Lotnisko Warszawa-Radom podsumowało wakacje. Są najnowsze dane Oprac. Paulina Karpińska |

Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki Źródło zdj. gł.: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

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W sierpniu odprawiono 28 985 podróżnych, co oznacza wzrost na poziomie 67 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku - podały Polskie Porty Lotnicze (PPL) w comiesięcznym raporcie. Od początku czerwca do końca sierpnia port obsłużył łącznie ponad 71 tys. pasażerów.

Zainteresowanie rejsami z Radomia znalazło odzwierciedlenie w liczbie operacji lotniczych - w minionym miesiącu zrealizowano ich 181 w ruchu pasażerskim, a kolejne 42 to m.in. loty szkolne.

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Popularne kierunki lotów z lotniska w Radomiu

Podczas tegorocznych wakacji z oferty portu skorzystało 71 024 urlopowiczów, poprawiając zeszłoroczny wynik o ponad 21 proc. - Wzrost zainteresowania naszą siatką połączeń pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Biorąc pod uwagę obecne statystyki, spodziewamy się, że jeszcze w tym miesiącu obsłużymy stutysięcznego pasażera - skomentował dyrektor Lotniska Warszawa-Radom Rafał Siankowski.

We wrześniu z Radomia nadal można polecieć do:

Grecji (Preveza),

Włoch (Rzym),

Turcji (Antalya),

Egiptu (Hurghada).

Dwa ostatnie z wymienionych kierunków pozostaną dostępne nieco dłużej, bo do połowy października.

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Jak podały PPL, od początku roku na podróż z Lotniska Warszawa-Radom zdecydowało się już 85 480 osób.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po rozbudowie w kwietniu 2023 r. W lutym 2026 r. PPL zaprezentowały strategię do 2030 r., która zakłada model hybrydowy łączący loty czarterowe, tanie linie, cargo, MRO oraz General Aviation. Celem tych działań jest dywersyfikacja przychodów i poprawa wyników finansowych spółki, która w 2025 r. zanotowała ponad 40 mln zł straty.