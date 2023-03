Lotnisko w Radomiu z niezbędnym certyfikatem. Podano termin uruchomienia

Prezes PPL Stanisław Wojtera podkreślił, że "to niezwykle ważna decyzja, która bardzo nas cieszy z dwóch powodów". "Po pierwsze potwierdza ona, że Lotnisko Warszawa-Radom spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne oraz bezpieczeństwa. Ponadto, jest to również potwierdzenie naszych wcześniejszych informacji o planowanym terminie uruchomienia lotniska. Pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z radomskiego portu już w tę majówkę" - wskazał Wojtera, cytowany w komunikacie.

Lotnisko Warszawa-Radom z unijnym certyfikatem

Jak wyjaśniono, informacje o przyznaniu certyfikatu i niezbędne dane operacyjne zostaną teraz opublikowane w systemie międzynarodowej informacji lotniczej - AIP (Aeronautical Information Publication). "Dzieje się to za pośrednictwem tzw. zmiany AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control). Termin cyklu AIRAC, który umożliwi rozpoczęcie wykonywania cywilnych operacji lotniczych na Lotnisku Warszawa-Radom to 20 kwietnia 2023" - poinformowało PPL.