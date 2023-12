Lotnisko w Radomiu blisko przekroczenia symbolicznej granicy

Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło ponad 98 tysięcy pasażerów od momentu uruchomienia pod koniec kwietnia 2023 roku. "To już pięć razy więcej niż łącznie w ciągu dwóch lat funkcjonowania poprzedniego radomskiego portu" - poinformowała w komunikacie spółka Polskie Porty Lotnicze. W 2024 roku port na południu Mazowsza ma podwoić swój wynik, ale lotnisko jeszcze długo poczeka na zyski.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało uroczyście otwarte 27 kwietnia br. Spółka PPL, która zarządza lotniskiem w Radomiu poinformowała we wtorek, że port od momentu otwarcia, odprawił ponad 98,2 tys. pasażerów.

"To już pięć razy więcej niż łącznie w ciągu dwóch lat funkcjonowania poprzedniego radomskiego portu, który według danych Urząd Lotnictwa Cywilnego w latach 2015-2017 obsłużył 19,5 tys. podróżnych" - przekazała spółka we wtorkowym komunikacie prasowym. Jak podano, w październiku Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło 7580 podróżnych, a w listopadzie 5839 osób.

Połączenia lotnicze z Radomia

Obecnie z radomskiego portu raz w tygodniu linie lotnicze Skyline Express obsługują czarterowe loty do Szarm el-Szejk w Egipcie. W przyszłą środę (13 grudnia) węgierska linia lotnicza Wizz Air uruchomi połączenia do Larnaki na Cyprze, które realizowane będą dwa razy w tygodniu. Polskie Linie Lotnicze LOT z Radomia oferują rejsy do Rzymu i Paryża.