Są nowe dane z lotniska w Radomiu. "PPL jest bardzo zadowolone z wyniku"

Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło w lipcu 22 943 pasażerów - poinformował TVN24 Biznes Piotr Rudzki, główny specjalista do spraw komunikacji w Polskich Portach Lotniczych (PPL). Spółka zarządzająca portem na południu Mazowsza rozmawia z przewoźnikami na temat uruchomienia połączeń w sezonie zimowym. Na razie potwierdzone są trzy kierunki.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało uroczyście otwarte 27 kwietnia br. PPL w pierwszym tygodniu sierpnia spodziewa się odprawić 50-tysięcznego pasażera. - PPL zarządzające portem jest bardzo zadowolone z tego wyniku. Jesteśmy przekonani, że rekomendacje zadowolonych pasażerów przyczynią się do większego zainteresowania i ruchu lotniczego na tym lotnisku - przekazał Piotr Rudzki.

Liczba pasażerów na lotnisku Warszawa-Radom

W minionym miesiącu na lotnisku Warszawa-Radom zostało obsłużonych 22 943 pasażerów. - W latach 2015-2017 port odprawił według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego łącznie 19 538 osób. Oznacza to, że wynik miesięczny przebił rezultat wypracowany przez stary port w ciągu ponad 2 lat - zwrócił uwagę przedstawiciel PPL.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała informował w odpowiedzi na interpelację poselską, że lotnisko Warszawa-Radom ma zacząć przynosić zyski od 2028 roku.

Dokąd polecimy z lotniska w Radomiu?

Obecnie lotnisko Warszawa-Radom oferuje pięć połączeń regularnych – do Paryża, Prewezy, Rzymu, Tirany i Warny. Rejsy są realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT . Ponadto port ma w swojej siatce rejsy czarterowe - do Antalyi i Tirany.

Spółka zarządzająca portem na południu Mazowsza nie spodziewa się, by jeszcze w tym sezonie letnim pojawiły się nowe kierunki lotów. - Jesteśmy w połowie sezonu letniego. Wybór połączeń przez linie lotnicze poprzedzony jest długotrwałą analizą floty i siatki połączeń. Na tę chwilę nie przewidujemy nowych połączeń w bieżącym sezonie letnim - poinformował Rudzki.

PLL LOT ogłosiły, że w sezonie zimowym będą dalej realizować regularne rejsy na trasach do Paryża i Rzymu. Ponadto biuro podróży Anex Tour zaoferuje zorganizowane wyjazdy wczasowe do Egiptu. - Rejsy czarterowe do Sharm el-Sheikh wystartują 27 października. Loty będą obsługiwane przez linię Skyline Express Airline - poinformował Piotr Rudzki.