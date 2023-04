Duże biuro podróży skasowało część połączeń z nowego lotniska w Polsce

Biuro podróży Itaka zaprzestało sprzedaży wyjazdów z lotniska Warszawa-Radom do Taby, a wcześniej na Majorkę, do Tivatu oraz na Kretę i Kos. Jako pierwszy poinformował o tym portal branżowy rynek-lotniczy.pl. "W marcu podjęliśmy decyzję o zmianie planu programu wylotów" - poinformował TVN24 Biznes Piotr Henicz, wiceprezes Itaka Holdings oraz wiceprezes Polskiej Izby Turystyki.

Biuro podróży Itaka wyjaśnia

"Potwierdziliśmy dla portu Warszawa-Radom połączenia do Antalyi i Monastyru (czwartki), do Warny (piątki) i do Tirany (niedziele). Oprócz tego będziemy korzystać z lotów regularnych, jakie zapowiada LOT z Radomia do Prewezy (na wypoczynek na wyspie Lefkada) i Rzymu (na wycieczki typu city breaks). Ponadto rozważamy wykupienie puli miejsc dla naszych Klientów w samolotach LOT-u do Paryża" - poinformował nas Piotr Henicz.