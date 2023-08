Lotnisko w Radomiu o zmianach dla pasażerów

czytaj dalej

To nie jest przypadek. To skutek zaniedbań, skutek zarządzania PKP przez PiS i ministra infrastruktury Adama Adamczyka przez ostatnie osiem lat - powiedział na antenie TVN24 były prezes PKP Jakub Karnowski, odnosząc się do ostatnich incydentów na kolei. Dodał, że "od początku tego roku było kilkanaście przypadków, że pociągi zostały skierowane na niewłaściwy tor, czyli potencjalnie jechały na zderzenie czołowe".