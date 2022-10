Koniec monopolu Ryanaira. Podwarszawskie lotnisko przywitało nowego przewoźnika

W poniedziałek rano na lotnisku w Modlinie pojawił się pierwszy samolot nowej linii lotniczej - Air Moldova. Mołdawski przewoźnik będzie realizował połączenia z podwarszawskiego portu z i do Kiszyniowa trzy razy w tygodniu. Do tej pory jedynym przewoźnikiem regularnie operującym na lotnisku był irlandzki Ryanair.

Linie lotnicze Air Moldova uruchamiają połączenie do Kiszyniowa. Loty odbywać się będą trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i soboty.

Do tej pory jedynym przewoźnikiem operującym na lotnisku był irlandzki Ryanair. Odbywały się też loty czarterowe.

"Air Moldova rozpoczęła działalność w 1993 roku i jest flagowym przewoźnikiem Republiki Mołdawii . Obsługuje bezpośrednie loty do: Dublina, Frankfurtu, Stambułu, Londynu, Mediolanu, Paryża, Rzymu, Tel Awiwu, Lizbony, Duesseldorfu, Lipska, Pragi, Werony, Bolonii, Salonik, Erewania, Tbilisi, Warszawy. Na pokładach swoich samolotów Air Moldova oferuje pasażerom dwie klasy usług – biznesową i ekonomiczną" - poinformowało lotnisko w Modlinie.

- W planach mamy trzy podstawowe rzeczy, czyli rozbudowę terminala o część odlotową Non-Schengen w pierwszym etapie, trzy nowe stanowiska postojowe i remonty tych części nawierzchni płyt postojowych czy dróg kołowania, które są już nadwyrężone wieloletnim użytkowaniem. Oczywiście, planujemy zmiany w umowie z Ryanair, którą właśnie negocjujemy z przewoźnikiem po dziewięciu latach jej obowiązywania. Ważną sprawą jest też dla nas pozyskanie nowych przewoźników, zarówno low-costowych, jak i czarterowych. Ważna dla naszych udziałowców jest większa dywersyfikacja bazy klientów, do czego będziemy dążyć - mówił Szymczak.

Z ostatnich dostępnych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w pierwszym kwartale br. lotnisko Warszawa-Modlin obsłużyło 525 336 pasażerów. Był to wzrost o 1066,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej i 7,4 proc. w porównaniu do 2020 roku.