Chaos na Heathrow. Poważne zakłócenia na lotnisku Wiktor Knowski |

Kolejki na lotnisku Heathrow

Przyczyną zakłóceń miała być m.in. zła pogoda. Dodatkowo doszło do awarii systemu bagażowego w wyniku problemów technicznych i zakłóceń w oprogramowaniu Muse firmy Collins Aerospace.

Zakłócenia na Heathrow

"Tysiące pasażerów utknęły w gigantycznych kolejkach, a czas oczekiwania na bagaż sięgał nawet trzech godzin od lądowania" - dodał Woroch.

"Część linii lotniczych wróciła do ręcznego wypisywania przywieszek bagażowych" - informował reporter "Faktów" TVN Maciej Woroch.

Lądujące samoloty miały oczekiwać nawet dwie i pół godziny na rękaw albo na miejsce postojowe. Do punktów informacyjnych, gdzie pasażerowie chcieli dokonać zmiany rezerwacji albo zapewnić sobie nocleg, ustawiały się ogromne kolejki.

Główny węzeł komunikacyjny na Wyspach

Londyńskie Heathrow (oznaczone kodem LHR) to jeden z najważniejszych i najbardziej obciążonych portów lotniczych świata. To również główny węzeł komunikacyjny Wielkiej Brytanii oraz kluczowy punkt przesiadkowy w ruchu transatlantyckim. Znajduje się w zachodniej części Londynu

