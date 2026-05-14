Chaos na Heathrow. Poważne zakłócenia na lotnisku
Przyczyną zakłóceń miała być m.in. zła pogoda. Dodatkowo doszło do awarii systemu bagażowego w wyniku problemów technicznych i zakłóceń w oprogramowaniu Muse firmy Collins Aerospace.
"Tysiące pasażerów utknęły w gigantycznych kolejkach, a czas oczekiwania na bagaż sięgał nawet trzech godzin od lądowania" - dodał Woroch.
"Część linii lotniczych wróciła do ręcznego wypisywania przywieszek bagażowych" - informował reporter "Faktów" TVN Maciej Woroch.
Lądujące samoloty miały oczekiwać nawet dwie i pół godziny na rękaw albo na miejsce postojowe. Do punktów informacyjnych, gdzie pasażerowie chcieli dokonać zmiany rezerwacji albo zapewnić sobie nocleg, ustawiały się ogromne kolejki.
Główny węzeł komunikacyjny na Wyspach
Londyńskie Heathrow (oznaczone kodem LHR) to jeden z najważniejszych i najbardziej obciążonych portów lotniczych świata. To również główny węzeł komunikacyjny Wielkiej Brytanii oraz kluczowy punkt przesiadkowy w ruchu transatlantyckim. Znajduje się w zachodniej części Londynu