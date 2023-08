Rządowe "rozbieżności" w sprawie lotniska w Warszawie. Wiceminister komentuje

Lotnisko Chopina w Warszawie ma zakończyć działalność komercyjną wraz z uruchomieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kwestia przyszłości warszawskiego portu była jednak przedmiotem "rozbieżności" w ramach rządu. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała odniósł się do pytania o spór w tej kwestii w odpowiedzi na interpelację poselską.

O tym, że były rozbieżności między pełnomocnikiem rządu ds. CPK Marcinem Horałą a ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem informowali sami rządzący. Mogliśmy o tym przeczytać w opublikowanym w lipcu br. na stronie MI projekcie "Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)".

Następnie resort infrastruktury we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter) stwierdził, że "informacje medialne, jakoby między Ministrem Infrastruktury a Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK istniały zasadnicze rozbieżności co do kształtu strategii polityki lotniczej w Polsce, są nieprawdziwe". "Rozbieżność polegała jedynie na tym, że decyzja o przeniesieniu ruchu cywilnego z Lotniska Chopina powinna zostać podjęta na szczeblu rządowym, a nie wynikać bezpośrednio z polityki lotniczej" - wyjaśniało ministerstwo.

Marcin Horała komentuje

Parlamentarzysta zapytał m.in. o to, "jakie argumenty przemawiały za przyznaniem racji pełnomocnikowi rządu ds. CPK w sporze z ministrem infrastruktury odnośnie do funkcjonowania lotniska Chopina?".

Wiceminister Horała przypomniał, że przeniesienie ruchu cywilnego z Lotniska Chopina do Centralnego Portu Komunikacyjnego zostało już przewidziane w przyjętej uchwałą nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 roku "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Ponadto - jak dodał wiceszef MFiPR - Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 25 maja 2023 roku rozstrzygnął o uwzględnieniu uwag Pełnomocnika Rządu ds. CPK do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)".