Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty

Z powodu śniegu i szybko zamarzającego deszczu nie jest możliwe odladzanie samolotów - przekazała rzeczniczka prasowa lotniska, cytowana przez agencję dpa.
Lotnisko w Berlinie wstrzymuje odloty
"Ze względu na warunki pogodowe loty są obecnie niemożliwe. Sprawdź status lotu swojej linii lotniczej" - przekazały także władze lotniska w mediach społecznościowych.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Obecnie zakłócenia obejmują tylko odloty.
Służba prasowa berlińskiego lotniska zaapelowała do pasażerów o sprawdzanie statusu lotów u przewoźników.
Opracowała Paulina Karpińska/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Framalicious/Shutterstock