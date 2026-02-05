Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty

Do Polski wkroczy strefa opadów marznących Źródło: Ventusky.com

Z powodu śniegu i szybko zamarzającego deszczu nie jest możliwe odladzanie samolotów - przekazała rzeczniczka prasowa lotniska, cytowana przez agencję dpa.

Lotnisko w Berlinie wstrzymuje odloty

"Ze względu na warunki pogodowe loty są obecnie niemożliwe. Sprawdź status lotu swojej linii lotniczej" - przekazały także władze lotniska w mediach społecznościowych.

Aufgrund der Wetterbedingungen sind derzeit keine Starts möglich. Bitte überprüfe den Flugstatus bei deiner Fluggesellschaft. pic.twitter.com/24cLdrNg5L — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) February 5, 2026 Rozwiń Źródło: x

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Obecnie zakłócenia obejmują tylko odloty.

Służba prasowa berlińskiego lotniska zaapelowała do pasażerów o sprawdzanie statusu lotów u przewoźników.

