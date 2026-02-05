Logo TVN24
Turystyka

Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty

Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Do Polski wkroczy strefa opadów marznących
Źródło: Ventusky.com
W czwartek rano ze względu na trudne warunki pogodowe wszystkie odloty z lotniska Berlin-Brandenburg (BER) zostały wstrzymane - przekazał port lotniczy. Dodał, że pasażerowie muszą przygotować się na odwoływanie lotów i duże opóźnienia.

Z powodu śniegu i szybko zamarzającego deszczu nie jest możliwe odladzanie samolotów - przekazała rzeczniczka prasowa lotniska, cytowana przez agencję dpa.

Lotnisko w Berlinie wstrzymuje odloty

"Ze względu na warunki pogodowe loty są obecnie niemożliwe. Sprawdź status lotu swojej linii lotniczej" - przekazały także władze lotniska w mediach społecznościowych.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Obecnie zakłócenia obejmują tylko odloty.

Służba prasowa berlińskiego lotniska zaapelowała do pasażerów o sprawdzanie statusu lotów u przewoźników.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Framalicious/Shutterstock

BerlinlotniskoNiemcy
