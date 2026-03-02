Logo TVN24
LOT zawiesza loty na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście

01 1230 lotnisko chopina-0039
Bosacki o celach USA w Iranie: numer jeden to całkowite powstrzymanie programu nuklearnego
Polskie linie lotnicze LOT wstrzymują rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - poinformował rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. "Służby operacyjne PLL LOT są w bieżącym kontakcie z pasażerami odnośnie do wszelkich zmian w rezerwacjach" - zapewnia przewoźnik.

Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.

LOT reaguje na sytuację w regionie

W sobotę rano rozpoczął się atak na Iran. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneiego, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej.

"W związku z sytuacją w regionie i rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o odwołaniu dwóch najbliższych rejsów do Dubaju (do 4 marca) i Rijadu (do 8 marca) - rejsy do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Służby operacyjne PLL LOT są w bieżącym kontakcie z pasażerami odnośnie do wszelkich zmian w rezerwacjach" - poinformował na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

PLL LOT podkreśliły, że bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest dla firmy priorytetem. "Nasze służby operacyjne są w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na rejsy, które nie mogą się odbyć. Pomagamy im zmienić rezerwację na bilety innych, lokalnych przewoźników i powrót do Warszawy drogami alternatywnymi. Aktywnie komunikujemy się z naszymi pasażerami i pozostajemy do dyspozycji w przypadku kwestii związanych ze zmianami rezerwacji" - dodano.

LOT nie ma w swojej siatce połączeń do Kataru.

ZOBACZ TEŻ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

Myśliwiec runął na ziemię, pilot się katapultował. Nagranie

Myśliwiec runął na ziemię, pilot się katapultował. Nagranie

Czy Amerykanie popierają atak na Iran? Sondaż

Czy Amerykanie popierają atak na Iran? Sondaż

Linie masowo odwołują loty

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. W sobotę rano do Warszawy zawrócony został samolot PLL LOT, który leciał do Dubaju. Polski resort spraw zagranicznych w sobotę informował również za pośrednictwem platformy X, że w związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym, także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią. Loty w regionie odwołały m.in.: brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)
Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

