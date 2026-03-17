Linie lotnicze przedłużają zawieszenie lotów na Bliski Wschód

Wstrzymane loty na Bliski Wschód Źródło: TVN24

Od amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran 28 lutego w regionie wciąż dochodzi do ostrzałów rakietowych, a w Libanie trwają również walki lądowe.

Linie lotnicze przedłużają wstrzymanie lotów

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły bezpośrednie połączenia z Dubajem do 28 marca, z Tel Awiwem do 18 kwietnia, a z Rijadem do 24 marca. Rejsy LOT do Bejrutu, które miały się zacząć 31 marca, są wstrzymane do 30 kwietnia.

Linia Wizz Air zawiesiła swoje loty do Izraela do 29 marca, a połączenia z Europy kontynentalnej do Dubaju, Abu Zabi, Ammanu i Dżuddy do połowy września.

Członkowie grupy Lufthansa - Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines i ITA Airways - zawiesili połączenia do Tel Awiwu do 2 kwietnia i do Bejrutu, Dubaju, Ammanu, Irbilu i Abu Zabi do 28 marca. Połączenia do Teheranu zostały zawieszone do 30 kwietnia.

Francuski przewoźnik Air France zawiesił loty do Tel Awiwu i Bejrutu do 21 marca, a do Dubaju i Rijadu do 20 marca. Holenderski KLM nie poleci do Rijadu, Dammamu i Dubaju do 28 marca.

Wzrost cen nawet o 70 procent

Linie Qatar Airways poinformowały że w dniach 18-28 marca będą nadal działały w ograniczonym zakresie, ale wśród zaplanowanych lotów są m.in. połączenia między stolicą Kataru Dohą a Warszawą.

Tureckie ministerstwo transportu poinformowało, że krajowy przewoźnik Turkish Airlines anulował zaplanowane loty do Iraku, Syrii, Libanu, Jordanii, Dohy, Abu Zabi, Kuwejtu, Bahrajnu i Dammamu w Arabii Saudyjskiej do 19 marca, a połączenia z Iranem do 20 marca.

Amerykański przewoźnik Delta anulował loty z Nowego Jorku do Tel Awiwu do 31 marca i z Tel Awiwu do Nowego Jorku do 1 kwietnia.

Wojna Izraela i USA z Iranem negatywnie wpłynęła na światowy ruch lotniczy. Zatoka Perska jest jednym z ważniejszych globalnych węzłów komunikacyjnych dla przewozów komercyjnych, ale z obawy o bezpieczeństwo pasażerów i przewoźników linie lotnicze od końca lutego odwołują, przekładają bądź przekierowują loty. Dodatkowo ceny połączeń drastycznie wzrosły; stawki za niektóre wzrosły nawet o 70 proc. Według organizacji branżowych obecna liczba połączeń lotniczych na Bliskim Wschodzie to mniej więcej połowa zwykłego poziomu.

Opracował Wiktor Knowski