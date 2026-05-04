Upadek giganta tanich lotów. Turbulencje na ostatniej prostej Spirit Airlines

Linie Spirit Airlines definitywnie kończą operacje i składają wniosek o upadłość. Po fiasku rozmów o rządowym planie ratunkowym przewoźnik skupia się na wygaszeniu działalności, ubiegając się o ponad 10 milionów dolarów na premie lojalnościowe dla pracowników i kadry zarządzającej - przekazał Reuters. Akcje Frontier Airlines oraz JetBlue Airways zdrożały w reakcji na informację o ostatecznym upadku ich konkurenta.

Tanie linie lotnicze Spirit Airlines, które w sobotę wstrzymały wszystkie operacje, zwróciły się do amerykańskiego sądu upadłościowego o zgodę na wypłatę premii retencyjnych (lojalnościowych) dla pracowników, którzy pozostali w firmie. Przewoźnik oświadczył, że nie miał innego wyjścia, jak tylko zakończyć działalność. Reuters nazwał firmę "pierwszą ofiarą branży związaną z wojną z Iranem".

Firmie nie udało się uzyskać poparcia wierzycieli dla rządowego planu ratunkowego. Spirit odwołał wszystkie loty i rozpoczął ustrukturyzowany proces wygaszania działalności, kończąc tym samym 34-letnią historię opartą na modelu "no-frills" (bez udogodnień), który po pandemii stracił na atrakcyjności, gdy podróżni zaczęli częściej wybierać komfort.

Prośba o środki na premie

Spirit ubiega się o zgodę sądu na wypłatę 10,7 miliona dolarów premii dla osób, które pozostają w firmie w czasie wygaszania jej operacji. Średnia kwota na uczestnika wynosi 76 tysięcy dolarów. Trzej najwyżsi rangą dyrektorzy mają otrzymać wyższe kwoty, których wysokości jeszcze nie ujawniono.

"Walcząc dzielnie przez miesiące o reorganizację i będąc niemal u progu sukcesu, firma nie ma obecnie innej alternatywy niż uporządkowane wygaszenie działalności" - napisał w poniedziałkowym wniosku sądowym dyrektor finansowy Fred Comer. "Nie ma już żadnych realnych ścieżek prowadzących do restrukturyzacji lub kontynuowania operacji".

Przewoźnik wyjaśnił, że wypłaty dla trzech kluczowych menedżerów zastąpią część świadczeń, które przysługiwałyby im w ramach rocznych planów motywacyjnych ustalonych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

Fiasko rozmów z Trumpem

Spirit informuje również, że nie posiada środków na przeprowadzenie aukcji swoich samolotów, silników i innego sprzętu. W związku z tym prosi sąd o zgodę na szybką sprzedaż aktywów lub na ich porzucenie, co umożliwi kredytodawcom przejęcie mienia - przekazał Reuters.

Linie lotnicze prowadziły zaawansowane rozmowy z administracją Trumpa w sprawie pakietu ratunkowego o wartości 500 mln dolarów. Pomoc rządu miała pomóc firmie wyjść z bankructwa w zamian za przekazanie państwu do 90 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spirit. Rozmowy te zakończyły się jednak fiaskiem po sprzeciwie części wierzycieli.

Globalni przewoźnicy borykają się z gwałtownie rosnącymi cenami paliwa lotniczego od czasu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, które wstrzymały ruch w rejonie cieśniny Ormuz. To najpoważniejszy kryzys w branży lotniczej od czasów pandemii COVID-19. Spirit zmagał się z rentownością jeszcze przed szokiem paliwowym, a od 1 marca musiał stawić czoła dodatkowym kosztom paliwa w wysokości 100 mln dolarów.

"Znaczne dodatkowe koszty okazały się zbyt wysokie, by dostępna płynność finansowa Spirit mogła je zaabsorbować" - podsumowała firma.

Akcje konkurencji idą w górę

Akcje Frontier Airlines oraz JetBlue Airways drożały w poniedziałek - o kolejno 6 i 3 proc. - po tym, jak ich rywal oficjalnie zakończył działalność. Rozbudziło to nadzieje, że przewoźnicy ci przejmą udział w rynku i zyskają większą kontrolę nad cenami.

Zniknięcie Spirit z rynku może dać rywalom przestrzeń do zwiększenia udziałów, jednocześnie łagodząc wojny cenowe, które uderzały w marże całego amerykańskiego sektora lotniczego - szczególnie na rynkach nastawionych na turystykę, takich jak Floryda. Według danych firmy analitycznej Cirium, Spirit miał zaplanowanych 4119 lotów krajowych między 1 a 15 maja, oferując 809 638 miejsc.

Zarówno Frontier, jak i JetBlue starały się w przeszłości przejąć Spirit. Frontier wykonał pierwszy krok na początku 2022 roku, proponując fuzję kapitałową. Później JetBlue przebił tę ofertę w wojnie przetargowej, która zakończyła się umową opiewającą na 3,8 miliarda dolarów, jednak transakcja ta została zablokowana przez sędziego federalnego w styczniu 2024 roku ze względów antymonopolowych.

"Uważamy, że partnerstwo Blue Sky pomiędzy United a JetBlue jest najlepiej pozycjonowane, by z czasem przejąć przychody [po Spirit]" - napisał w raporcie Tom Fitzgerald, analityk TD Cowen. Dodał, że choć Frontier ma najbardziej bezpośrednie powiązania modelowe ze Spirit, to oferta lojalnościowa Blue Sky prawdopodobnie okaże się bardziej atrakcyjna na rynkach takich jak Fort Lauderdale, Orlando czy Newark.

JetBlue zareagował błyskawicznie, ogłaszając plany gwałtownej ekspansji w Fort Lauderdale-Hollywood - największym hubie Spirit - uruchamiając nowe połączenia do 11 miast. Firma planuje również zaoferowanie pilotom i personelowi pokładowemu Spirit możliwości ubiegania się o pracę na wolnych stanowiskach. Przewiduje się, że tego lata JetBlue będzie realizować niemal 130 odlotów dziennie z Fort Lauderdale, co będzie największą operacją w historii linii na tym lotnisku - o ponad 75 proc. więcej lotów dziennie niż w 2025 roku.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Ron Adar/Shutterstock

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
