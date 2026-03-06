Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą

shutterstock_2387014121
Powrót z Dubaju
Źródło: TVN24
Linie lotnicze Emirates ogłosiły wznowienie lotów z i do Dubaju, a także stopniowe przywracanie pełnej siatki połączeń. Wśród ponownie uruchomionych tras znalazły się bezpośrednie rejsy pomiędzy Warszawą a Dubajem.

W komunikacie Emirates podkreślono, że w związku z częściowym ponownym otwarciem regionalnej przestrzeni powietrznej, linie Emirates realizują ograniczony rozkład lotów, pracując jednocześnie nad przywróceniem pełnej operacyjności swojej siatki połączeń.

Ponad 100 lotów dziennie

Przewoźnik przewiduje powrót do 100 proc. przepustowości swoich połączeń w nadchodzących dniach, pod warunkiem dostępności przestrzeni powietrznej oraz spełnienia wszystkich wymogów operacyjnych.

Linie Emirates podkreśliły, że w czwartek przewiozły z Dubaju około 30 tys. pasażerów. Do 7 marca linie będą realizować 106 lotów dziennie w obie strony do 83 miejsc docelowych, co stanowi 60 proc. siatki połączeń Emirates. Dodatkowa przepustowość została wprowadzona na rejsach do i z Indii, gdzie linie Emirates zwiększają częstotliwość do 22 lotów dziennie.

Czytaj też: Lot ewakuacyjny do Rijadu zawrócony

Emirates wznawia rejsy

Emirates przekazały, że obecnie linia realizuje loty z i do Dubaju do różnych krajów na całym świecie. W Europie są to Warszawa, Amsterdam, Ateny, Barcelona, Dublin, Dusseldorf, Edynburg, Frankfurt, Hamburg, Stambuł, Lizbona, Londyn, Madryt, Manchester, Mediolan, Moskwa, Monachium i Paryż.

"Klienci mogą sprawdzić dostępność miejsc i dokonać rezerwacji na stronie Emirates. W pierwszej kolejności obsługujemy klientów posiadających wcześniejsze rezerwacje. Obecnie prosimy klientów o udawanie się na lotnisko wyłącznie w przypadku posiadania potwierdzonej rezerwacji. Nadal uważnie monitorujemy sytuację i odpowiednio dostosowujemy nasze działania operacyjne" - podały Emirates.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Ludzie wolą uciekać niż przyjeżdżać"
Alicja Skiba
Samolot Embraer 170 linii LOT
LOT uruchamia specjalne rejsy powrotne
Najnowsze
Airbus A380 linii Emirates ląduje na lotnisku we Frankfurcie
"Wielka pustka" i nowe trasy. Ruch lotniczy w cieniu konfliktu
TVN24
Bliski Wschód
Bliski Wschód
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz , Mateusz Krymski

Linie odwołały loty

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną.

Loty w regionie odwołały m.in.: Polskie Linie Lotnicze LOT, brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Collab Media/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
DubajZjednoczone Emiraty ArabskieLinie lotniczeLotnictwoBliski WschódZEA
Zobacz także:
Peter Szijjarto
Węgry żądają "natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień" od Ukrainy
Ze świata
shutterstock_187411970
Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik
Ze świata
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"
Z kraju
shutterstock_1372737359
Reagują na blokadę cieśniny Ormuz i obniżają podatek na paliwa
Ze świata
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Echa decyzji Pentagonu. "Nie ogranicza zastosowań"
Tech
Lufthansa, samolot Airbus A321
Lot ewakuacyjny do Rijadu zawrócony
Ze świata
Orban na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa
Orban idzie krok dalej. "Wstrzymamy tranzyt"
Ze świata
Doha, Katar
Katar nie ma wątpliwości. "To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"
Ze świata
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Ludzie wolą uciekać niż przyjeżdżać"
Alicja Skiba
Donald Trump
Trump się nie martwi. "Jak wzrosną, to wzrosną"
Ze świata
shutterstock_1313210075
Tak rosną ceny na stacjach
Z kraju
shutterstock_2405813575
Siła wyższa. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
Ze świata
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Tajny plan prezydenta i szefa NBP
Wiktor Knowski, Marcin Złotkowski
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
Rynki
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
Rynki
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Nowa prognoza NBP. Tak mają rosnąć ceny i gospodarka
Z kraju
Adam Glapiński
Konflikt w Iranie kluczowy dla decyzji w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
USA, transport, łańcuchy dostaw, cła
Zwrot za unieważnione cła Trumpa. Trybunał nie ma wątpliwości
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa, tankowiec
USA luzują sankcje. Rosyjska ropa trafi do Indii
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Paweł Wojtunik, były szef CBA
"Posiada unikalne kompetencje". Wojtunik w Orlenie
Z kraju
Viktor Orban wysłał oddział antyterrorystów do Bośni i Hercegowiny
Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"
Ze świata
Samolot Embraer 170 linii LOT
LOT uruchamia specjalne rejsy powrotne
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
Ze świata
Zegar Parowy Gaston - Vancouver (New Columbia)
Koniec ze zmianą czasu. "Nie chodzi tylko o zegarki"
Ze świata
Adam Glapiński
Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia
Z kraju
banknoty pieniadze zlotowki shutterstock_2279231853
Prezes NBP o głównym ryzyku. "To podbije ceny"
Z kraju
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
NBP
NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów
Pieniądze
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"
Z kraju
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica