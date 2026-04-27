Turystyka "Zalecamy, aby kupować bilety już teraz". Ryzyko niedoborów paliwa lotniczego rośnie Oprac. Wiktor Knowski |

Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym Źródło: TVN24

Hiszpański minister turystyki Jordi Hereu zachęcił w poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "Expansion" do jak najszybszego kupowania biletów lotniczych w związku z możliwymi niedoborami paliwa lotniczego i podwyżką cen w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

Hiszpański minister komentuje

- Zalecamy, aby kupować bilety już teraz, ponieważ prawdą jest, że linie lotnicze korzystają obecnie z paliwa zakupionego jakiś czas temu, a zatem istnieje ryzyko wahań cen - powiedział minister.

Hereu przyznał, że ogólnie konflikty geopolityczne nie sprzyjają turystyce, a Bliski Wschód jest ważnym węzłem międzynarodowego ruchu lotniczego. W jego ocenie Hiszpania jest w stanie przyjąć więcej turystów, ale konieczne jest zarządzanie tym procesem, aby nie nastąpił efekt nadmiernej koncentracji w niektórych miejscach.

Linie lotnicze sygnalizowały w ostatnim czasie problemy z dostawami paliwa lotniczego w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Jak zauważył Hereu, sektor naftowy w Hiszpanii dysponuje większymi możliwościami niż w innych krajach, jednak "żyjemy w Europie, gdzie panuje wzajemna zależność".

- Gdyby kraje wysyłające turystów do Hiszpanii miały problemy, my również byśmy je mieli - podkreślił minister.

Hiszpania przyjęła w 2025 roku rekordową liczbę ponad 97 mln zagranicznych turystów, licząc na przekroczenie granicy 100 mln w tym roku. Sektor odpowiada za ponad 12 proc. hiszpańskiego PKB.

Linie podnoszą ceny i tną loty

Trwający od 28 lutego konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie, w tym blokada przez Iran cieśniny Ormuz, spowodował gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, a tym samym wzrost cen biletów lotniczych.

16 kwietnia Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) zapowiedziała, że Europa ma zapasy paliwa lotniczego na "być może sześć tygodni". Europejskie linie lotnicze zapowiedziały podniesienie cen biletów i odwołanie niektórych lotów.

Największe cięcia kursów w Europie zapowiedziała do tej pory Lufthansa. Niemiecki przewoźnik do października ma odwołać ponad 20 tys. krótkodystansowych kursów. Grupa Air France-KLM planuje podnieść ceny biletów w klasie ekonomicznej o 50 euro w obie strony i odwołać 160 lotów w całej Europie. Natomiast skandynawska linia SAS zapowiedziała odwołanie tysiąca lotów. Wszystkie te zapowiedzi przewoźnicy wystosowali w kwietniu.

W ubiegłym tygodniu dostosowanie siatki połączeń zapowiedziały również Polskie Linie Lotnicze LOT. Jednak według informacji przekazanej przez szefa resortu energii, Miłosza Motykę polski przewoźnik w końcu nie zmniejszy liczby lotów.

