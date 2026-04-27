"Zalecamy, aby kupować bilety już teraz". Ryzyko niedoborów paliwa lotniczego rośnie

Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym
Źródło: TVN24
Wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormuz uderzają w rynek paliw. Minister turystyki Hiszpanii zachęca, żeby kupować bilety już teraz, zanim linie lotnicze podniosą ceny z powodu drogiej ropy.

Hiszpański minister turystyki Jordi Hereu zachęcił w poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "Expansion" do jak najszybszego kupowania biletów lotniczych w związku z możliwymi niedoborami paliwa lotniczego i podwyżką cen w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

Bilety lotnicze drożeją na dobre. Obniżek nie będzie
Hiszpański minister komentuje

- Zalecamy, aby kupować bilety już teraz, ponieważ prawdą jest, że linie lotnicze korzystają obecnie z paliwa zakupionego jakiś czas temu, a zatem istnieje ryzyko wahań cen - powiedział minister.

Hereu przyznał, że ogólnie konflikty geopolityczne nie sprzyjają turystyce, a Bliski Wschód jest ważnym węzłem międzynarodowego ruchu lotniczego. W jego ocenie Hiszpania jest w stanie przyjąć więcej turystów, ale konieczne jest zarządzanie tym procesem, aby nie nastąpił efekt nadmiernej koncentracji w niektórych miejscach.

Linie lotnicze sygnalizowały w ostatnim czasie problemy z dostawami paliwa lotniczego w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Jak zauważył Hereu, sektor naftowy w Hiszpanii dysponuje większymi możliwościami niż w innych krajach, jednak "żyjemy w Europie, gdzie panuje wzajemna zależność".

- Gdyby kraje wysyłające turystów do Hiszpanii miały problemy, my również byśmy je mieli - podkreślił minister.

Hiszpania przyjęła w 2025 roku rekordową liczbę ponad 97 mln zagranicznych turystów, licząc na przekroczenie granicy 100 mln w tym roku. Sektor odpowiada za ponad 12 proc. hiszpańskiego PKB.

Kryzys paliwowy a sytuacja Polski. Minister zapewnia
Linie podnoszą ceny i tną loty

Trwający od 28 lutego konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie, w tym blokada przez Iran cieśniny Ormuz, spowodował gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, a tym samym wzrost cen biletów lotniczych.

16 kwietnia Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) zapowiedziała, że Europa ma zapasy paliwa lotniczego na "być może sześć tygodni". Europejskie linie lotnicze zapowiedziały podniesienie cen biletów i odwołanie niektórych lotów.

Największe cięcia kursów w Europie zapowiedziała do tej pory Lufthansa. Niemiecki przewoźnik do października ma odwołać ponad 20 tys. krótkodystansowych kursów. Grupa Air France-KLM planuje podnieść ceny biletów w klasie ekonomicznej o 50 euro w obie strony i odwołać 160 lotów w całej Europie. Natomiast skandynawska linia SAS zapowiedziała odwołanie tysiąca lotów. Wszystkie te zapowiedzi przewoźnicy wystosowali w kwietniu.

W ubiegłym tygodniu dostosowanie siatki połączeń zapowiedziały również Polskie Linie Lotnicze LOT. Jednak według informacji przekazanej przez szefa resortu energii, Miłosza Motykę polski przewoźnik w końcu nie zmniejszy liczby lotów.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Art Service/PAP/EPA

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Rzecznik prokuratury: wszystkie wątki w sprawie Zondacrypto będą badane
Z kraju
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Unia Europejska z projektem wymierzonym w Big Techy. Branża medialna z apelem
Tech
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Polacy czują się bogaci jak nigdy. Rekordowy wynik badania
Pieniądze
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
Z kraju
pap_20250925_1UW
Po raz pierwszy wyprzedzamy Niemcy. Polska w unijnej czołówce wydatków
Z kraju
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Rosyjski ślad w Zondacrypto. Media: tambowcy to grupa przestępcza
Z kraju
Plaża, gorąco, leżaki
Cena wyjazdu rosła po kliknięciu. Setki tysięcy kary dla serwisu turystycznego
Turystyka
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Stopy procentowe i wyniki spółek. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Ze świata
ropa naftowa wydobycie paliwo shutterstock_516570646.jpg
Najwyższa podwyżka od początku wojny. Reakcja na ruch Trumpa
Rynki
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle mają kosztować
Z kraju
Rafineria w Jarosławiu
Kluczowa rafineria zaatakowana. Doszło do pożaru
Ze świata
Maccastorna
Wynik zaskoczył nawet mieszkańców. Najwyższy dochód w kraju
Turystyka
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Popyt na energię rośnie. To rodzi nowe wyzwania
Ze świata
Rozwój sztucznej inteligencji
Wojna o talenty wśród gigantów. Liczy się nowy typ pracownika
Tech
shutterstock_2309169827
Polska w czołówce UE. Popularność tego sposobu rezerwacji rośnie
Turystyka
Wall street
Nieustanny handel akcjami? Są zagrożenia
Rynki
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Bilety lotnicze drożeją na dobre. Obniżek nie będzie
Turystyka
warszawa ludzie ulica
Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz
Z kraju
Masud Pezeszkian
Prezydent wzywa do oszczędzania prądu. "Wywoływanie niezadowolenia"
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja Lotto rośnie
Pieniądze
Emmanuel Macron
Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"
Ze świata
Aleksandra Wójtowicz z PISM w podcaście "Czas Przyszły". Odcinek "AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę"
Kontrowersyjny manifest Palantir. "Myślałam, że to halucynacje AI"
Tech
Facebook Meta
Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany
Tech
Zrobili grilla na cudzej działce (zdjęcie ilustracyjne)
Co czwarty Polak nie planuje wydatków w długi weekend
Z kraju
emeryci shutterstock_2216605437
Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa
Z kraju
Kanał Panamski
Kryzys w cieśninie Ormuz podbija ceny. Nawet dziesięciokrotny wzrost
Ze świata
Zondacrypto
Przeszkody dla poszkodowanych inwestorów. "Być może trzeba spisać na straty"
Z kraju
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Eksport ropy przetrwał amerykańską blokadę
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Setki milionów dolarów w kryptowalutach zamrożone. Decyzja Waszyngtonu
Ze świata
ateny grecja shutterstock_2283333797
Ograniczenia dla hoteli. "Nie możemy stać się drugą Barceloną"
Turystyka

