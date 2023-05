Nowe połączenie krajowe. Lot potrwa około godzinę

Samoloty będą latać z Krakowa do Zielonej Góry w poniedziałki i środy , a z Zielonej Góry do Krakowa w środy i niedziele . Z systemu rezerwacyjnego PLL LOT wynika, że rejs potrwa 1 h 5 minut. Oba miasta dzieli ponad 400 kilometrów.

Zdaniem prezesa portu w stolicy Małopolski Radosława Włoszka loty z Krakowa do Zielonej Góry to atrakcyjne połączenie np. na rodzinny odpoczynek. - Turyści z województwa lubuskiego też będą mieli okazje w szybki sposób podróżować do magicznego Krakowa i Małopolski - wskazał Włoszek.