Zmiany w zasadach wjazdu do Włoch

Włochy od 1 lutego zmieniają zasady wjazdu dla turystów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Do tego kraju będzie można wjechać z paszportem covidowym, bez konieczności okazania wyniku testu. Ponadto zniknie obowiązkowa, 5-dniowa kwarantanna dla osób niezaszczepionych.

Zielona przepustka, to nic innego jak Unijny Certyfikat COVID, który informuje o: ukończeniu podstawowego cyklu szczepień preparatem zatwierdzonym przez UE, przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) lub negatywnym wyniku testu na koronawirusa.

Zasady wjazdu do Włoch

Od 1 lutego osoby podróżujące do Włoch nie będą już musiały przedstawiać zarówno certyfikatu COVID-19 jak i negatywnego wyniku testu. Wystarczy tylko certyfikat. Zlikwidowany zostanie również wymóg 5-dniowej kwarantanny dla osób niezaszczepionych.

Włochy od połowy grudnia zaostrzyły zasady wjazdu na Półwysep Apeniński w związku z obawami o rozprzestrzenianie się wariantu omikron. Wszyscy podróżni - zarówno osoby zaszczepione, ozdrowieńcy, osoby niezaszczepione - muszą przedstawić negatywny wynik testu wymazowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego. Do końca stycznia jest to warunek konieczny do przekraczania granicy. Ponadto osoby niezaszczepione, mimo negatywnego wyniku testu, są kierowane na 5-dniową, obowiązkową kwarantannę.