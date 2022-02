Zmiany w zasadach wjazdu do Włoch i Hiszpanii

czytaj dalej

We wtorek spadł do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe, do 5 procent obniżono VAT na ciepło oraz do 8 procent na paliwa silnikowe. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas wtorkowej konferencji, że w innych krajach ceny paliw rosną, u nas spadły, zgodnie z obietnicami. Dodał, że chodzi nie tylko o to, by Polacy mieli dostęp do jak najtańszych produktów, ale również o walkę z inflacją.