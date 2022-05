Ryanair znosi obowiązkowe maseczki w samolotach. Ale nie na wszystkich trasach w UE

Agencja Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w środę opublikowały aktualizację środków bezpieczeństwa w związku z COVID-19 , które dotyczą podróży lotniczych. Zrezygnowano z zalecenia obowiązkowego noszenia maseczek na lotniskach i na pokładzie samolotu. Jednocześnie zaznaczono, że maseczka nadal "jest jednym z najlepszych zabezpieczeń przed transmisją wirusa COVID-19".

Maseczki w samolocie - Ryanair zmienia zasady

Największe linie lotnicze

Najwięcej pasażerów przewiózł w tym czasie Ryanair - 5,7 mln (+1,8 mln do 2020 i -6,3 mln do 2019). Na podium znalazły się również PLL LOT - 4,8 mln osób (+1 mln do 2020 i -7,3 mln do 2019) oraz węgierski Wizz Air - 3,3 mln podróżnych (-45 tys. do 2020 i -6,2 mln do 2019).