Zmiany dla podróżnych. Jest decyzja w sprawie maseczek w samolotach

Prezes ukraińskiego państwowego koncernu Naftohaz poinformował, że ilość rosyjskiego gazu eksportowanego przez Ukrainę "została ograniczona". We wtorek informowaliśmy, że ukraiński operator sieci gazowej GTS podał w komunikacie, że Gazprom zamknął dopływ gazu do jednej z nitek gazociągu. Agencja Reutera podaje, że wolumen gazu płynącego do Europy spadł o 25 proc.