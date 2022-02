Litwa zmienia zasady wjazdu. Testy nie dla wszystkich

czytaj dalej

Ruszamy z projektami zapisanymi w Krajowym Programie Odbudowy, będziemy je na razie finansowali ze środków krajowych - powiedział w rozmowie tygodnikiem "Sieci" premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że nikt nas pistoletem przystawionym do głowy nie będzie przymuszał do zmian, ale jesteśmy stale gotowi do kompromisu. Premier zadeklarował też, że obniżone stawki VAT, akcyzy i dodatki osłonowe będą obowiązywać "tak długo, jak to będzie konieczne".