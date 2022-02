Sąsiad Polski luzuje obostrzenia dla niezaszczepionych. Zmiany od czwartku

Czechy od czwartku, 10 lutego luzują ograniczenia. Osoby niezaszczepione będą mogły wejść do restauracji, punktów usługowych oraz brać udział w imprezach masowych. Do tej pory wymagane było przedstawienie zaświadczenie o zaszczepieniu lub o przechorowaniu koronawirusa.

Obecnie - jak czytamy na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - w celu skorzystania z hoteli, lokali gastronomicznych, usług kosmetycznych i fryzjerskich, w celu uprawiania sportu w zamkniętych pomieszczeniach oraz udziału w imprezach masowych należy posiadać zaświadczenie o zaszczepieniu lub o przechorowaniu koronawirusa w ciągu ostatnich 180 dni.

Negatywny wynik testu nie uprawnia do korzystania z powyższych usług. Testy PCR są uznawane jedynie w przypadku: osób w wieku 12-18 lat, osób z udokumentowanymi przeciwskazaniami przeciwko przyjęciu szczepionki oraz osób, które przyjęły już jedną z dwóch dawek szczepionki lub takich, które przyjęły ostatnią dawkę w ciągu ostatnich 14 dni.

Od czwartku zacznie się łagodzenie obostrzeń, co pozwoli niezaszczepionym na powrót do powyższych miejsc.

Koronawirus w Czechach

Agencja Reutera zwróciła, że choć w Czechach w ostatnich dniach odnotowano najwyższe wskaźniki zachorowań na COVID-19 od końca stycznia, to liczba pacjentów w szpitalach jest znacznie niższa w porównaniu do poprzednich szczytów. Tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorek o ponad 37 tys. nowych przypadkach zakażeń, czyli o 20 tys. mniej w porównaniu do najwyższego wyniku sprzed tygodnia.

Premier Czech Petr Fiala zapowiedział, że rząd będzie stopniowo łagodził ograniczenia, w zależności od rozwoju pandemii i w porozumieniu z ekspertami ds. zdrowia. Szef rządu przyznał jednak, że wierzy, iż najgorsze w ramach ostatniej fali już minęło.

Od 19 lutego br. limit osób, które mogą brać udział w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych ma wzrosnąć do 500 osób lub do 50 proc. pojemności w przypadku większych obiektów. Zdaniem szefa rządu wszystko wskazuje na to, że od 1 marca br. w kraju pozostaną w mocy już tylko niektóre środki związane z pandemią. Praktycznie będzie to jedynie obowiązek noszenia masek ochronnych FFP2 w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie odległości nie przekraczają półtora metra od innej osoby.

Zasady wjazdu do Czech

Chociaż od 10 lutego nie trzeba będzie okazywać certyfikatów covidowych przy wejściu m.in. do restauracji, to są one nadal potrzebne przy podróżach zagranicznych. Dotyczy to także obcokrajowców przyjeżdżających do Czech.

Osoby zaszczepione, które nie przyjęły dawki wzmacniającej, muszą wykonać test PCR lub test antygenowy przed przekroczeniem granicy. Osoby niezaszczepione muszą wykonać test przed przyjazdem i po przekroczeniu granicy. Ważność testu PCR z chwilą przekroczenia granicy nie może przekroczyć 72 godzin od jego wykonania. W przypadku testu antygenowego jest to 48 godzin.

Wszyscy podróżni korzystający z transportu zbiorowego muszą także wypełnić internetowy formularz lokalizacyjny.

Jest kilka wyjątków. Jak czytamy na stronach polskiego MSZ, osoby podróżujące z Polski do Czech do ukończenia 12. roku życia zwolnione są z obowiązku testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego. Osoby w wieku od 13 lat do 18 lat włącznie, mogą wjechać do Czech po zaszczepieniu dwiema dawkami szczepionki lub jedna dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej.

Ponadto osoby podróżujące przez Czechy tranzytem do 24 godzin, niezależnie od statusu szczepień, nie muszą okazywać certyfikatów ani wypełniać formularza lokalizacyjnego.

Szczepienia w Czechach

Według rządowych danych odsetek zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa wynosi w Czechach 64,8 proc. (stan na 7 lutego). W pełni zaszczepieni stanowią 63,7 proc. całego społeczeństwa.

